Мінреінтеграції: Україна повернула тіла ще 79 військових

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що 30 травня вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.

«Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій», – йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції додали, що тіла військових передадуть їхнім родинам для поховання.

На початку цього місяця в міністерстві повідомляли про повернення 80 тіл загиблих військових.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 3 березня були дані про повернення тіл 1426 українських військових.

У квітні 2023 року влада повідомляла, що близько семи тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Як заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».