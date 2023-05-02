«Ідуть дуже важкі переговори» – Данілов про обмін «всіх на всіх»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що з приводу обміну військовополоненими із Росією у форматі «всіх на всіх» ідуть «дуже важкі переговори». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«(Успіх проведення цього обміну – ред.) перш за все залежить від бажання Російської Федерації. Маємо розуміння, що тут має бути не тільки бажання нашої сторони, а так само і РФ. Ідуть дуже важкі переговори з цього приводу. Цим безпосередньо займається, в тому числі, і Головне управління розвідки нашої країни. Вони є відповідальними за цей процес. І щоразу, коли ми забираємо наших бранців, – це велика перемога для команд, які працюють у цьому напрямку», – сказав Данілов.

Минулого місяця керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю виданню РБК-Україна, що Україна наближається до обміну «всіх на всіх» із Росією.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 1 травня заявили, що якщо вдасться домовитися про такий обмін, то «він, очевидно, відбудеться поетапно, а не в один день.

26 квітня Україні в рамках обміну вдалося повернути 44 людей, більшість із них – військові.

18 квітня президент Володимир Зеленський заявляв, що всього з полону звільнили 2235 українців.