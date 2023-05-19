Российские медики борются за жизнь так называемого «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, который получил сильное ранение в результате взрыва в центре оккупированного Луганска. Сейчас, по данным российских СМИ, он находится в Москве в больнице. Оккупационные власти сразу обвинили во взрыве украинские спецслужбы, которые якобы пытались «убрать» Корнета в местном барбершопе. При этом забыв уточнить, что у так называемого «министра внутренних дел ЛНР» давний конфликт с лидером группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником.



Это уже не первый раз, когда в оккупированном Луганске и Донецке подрывают ставленников России, которые были неугодны лидерам группировки «ЛДНР». Радио Донбасс.Реалии вспоминают самые неожиданные из них.

Захарченко и «Сепар»

31 августа 2018 года в донецком кафе «Сепар» погиб главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко. Взрыв произошел в тот момент, когда в кафе зашел сам Захарченко и два его охранника. Позже в российских СМИ показали столик в кафе «Сепар», где любил сидеть главарь группировки. В качестве шутки там всегда стояла табличка «Заминировано», когда официанты ждали приезда Захарченко.

Жилин и «Ветерок»

Главарь пророссийской группировки «Оплот» Евгений Жилин рассказывал, что именно он лоббировал в Москве назначение главарем группировки «ДНР» Александра Захарченко. Позже сам Захарченко назначил Жилина «старшим советником по экономике». Жилина расстреляли в ресторане «Ветерок» в подмосковном поселке Горки-2 в сентябре 2016 года.

«Моторола» и лифт

Арсен Павлов, он же «Моторола», до войны в Украине был обычным автомойщиком в России, а приехав в оккупированный Донецк стал чуть ли не главным «медийным лицом» и командиром батальона «Спарта». Павлов не скрывал – убивает украинцев с особой жестокостью.

Украинские военные после возвращения из плена говорили, что именно «Моторола» застрелил раненого «киборга» Игоря Брановицкого в 2015-м.



Сам же Павлов отмечал, что никого не боится. А оказалось, зря – небезопасным может быть даже лифт в его доме. Именно там в октябре 2016 года и подорвали Арсена Павлова.

«Гиви» и личный кабинет

Михаил Толстых – коллега «Моторолы» – как свидетельствовали бывшие пленные, тоже любил издеваться над украинскими военными. «Гиви», как называли Толстых, возглавил группировку «Сомали» и рассказывал российским СМИ героические истории про бои за Донецкий аэропорт и Иловайск. В феврале 2017 года в окно его кабинета выстрелили из огнемета «Шмель». «Гиви» не выжил.

Дважды на одной дороге

Командир батальона «Призрак» Алексей Мозговой был оппонентом всех главарей группировки «ЛНР». Сначала не договорился с Валерием Болотовым, который возглавлял группировку в 2014 году, потом демонстративно нарушал приказы Игоря Плотницкого (2014-2017). До конфликтов с нынешним – Леонидом Пасечником – не дожил. 23 мая 2015 года машину Мозгового остановили на трассе взрывным устройством и расстреляли из пулеметов. В марте 2015-го на этой же трассе Мозгового уже пытались подорвать, но тогда он выжил.

«Батя» и машина

Казачий атаман Павел Дремов, он же «Батя», также очень сложно находил общий язык с главарем группировки «ЛНР» Игорем Плотницким. Обещал опубликовать компромат на него – Плотницкий разворовывает гуманитарную помощь. Но Дремов и Плотницкий – то масштабно ругались, то демонстративно пожимали руки на встречах. Компромат так и не был опубликован. 12 декабря 2015 года Дремова подорвали в машине, когда он ехал на свою свадьбу.

Плотницкий: фугас и переворот

На Игоря Плотницкого совершалось, как заявляли российские СМИ, минимум три покушения. Самое резонансное состоялось 6 августа 2016 года: в результате взрыва фугасного безосколочного взрывного устройства на столбе, Плотницкий, который проезжал мимо на машине, серьезно пострадал. Тогда глава группировки «ЛНР» заявил, что его не запугать и работать он не перестанет.



Ситуация изменилась через год – в ноябре 2017-го. После «переворота», который возглавили бывший офицер СБУ Леонид Пасечник и силовик Игорь Корнет, Плотницкий заявил об уходе по состоянию здоровья. О его судьбе дальше – ничего неизвестно. Есть версия, что он выехал в Россиию и отсиживается там, но с 2017-го Игорь Плотницкий не появлялся публично нигде, поэтому существует еще один вариант – «его убрали», как и всех остальных неугодных ставленников России.



Теперь же сам Корнет борется за свое здоровье. А бывший его друг и новый глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник снова заявляет, что взрывы – это работа украинских спецслужб.

В Украине – происшествия не комментируют.

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