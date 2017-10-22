(Друкуємо мовою оригіналу)

Преступления в ОРДЛО, пенсионная реформа, как убили «Моторолу» и почему нынешние протесты в Киеве – не Майдан. Всё это обсуждали слушатели Радио Донбасс.Реалии.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольного, так и неподконтрольного украинской власти Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О преступлениях боевиков в ОРДЛО

Сергей, Краматорск: «Документировать это все, конечно же, надо. Я знаю, что с той стороны тоже документируют. Они считают, что права человека нарушаются у нас. Вы же сами сказали, что на той стороне около 30 тысяч человек воюют или в различных структурах работают. Но все же они занимались пытками и тому подобным. Основные же деятели, самые одиозные, будут уничтожены или же вывезены в Россию. Ведь эти 30 тысяч человек – это те, кто сейчас держит в руках оружие, а их же было гораздо больше. И есть сомнения, что накажут именно виновных. Когда освободили Краматорск, то ловили в основном тех, кто стоял на блокпостах. А до настоящих преступников дело, как правило, не доходило».

Об убийстве «Моторолы»

Швидше за все, це або справа рук ФСБ, або внутрішніх розбірок

​Сергей, Краматорск: «Я б дуже хотів вірити в те, що це (ліквідацію «Мотороли» – ред.) зробили наші спецслужби, бо це б показало, як професійно вони можуть це робити. В цьому випадку я б підтримав ці дії. Але, на жаль, мені здається, що вони (спецслужби – ред.) до цього не причетні. Швидше за все, це або справа рук ФСБ, або внутрішніх розбірок. Треба було зробити якихось героїв. А Арсен Павлов і «Гіві» були для них героями».

Когда наша СБУ говорит, что они тут не при чём, то я им верю

​Наталья, Старобельск: «Спецслужбы всего мира создаются и заточены на то, чтобы делать грязные дела и при этом говорить «нас там нет». Когда Путин говорит, что их там нет, то все понимают, что они там есть. А когда наша СБУ говорит, что они тут не при чём, то я им верю. Спецслужбы должны всячески пакостить врагу, и в том числе расшатывать социально-экономическую ситуацию на территории врага».

О пенсионной реформе

Наталья, Мариуполь: «Я в 2005 году ушла на пенсию по выслуге лет, работая медсестрой. В 2017 году я вернулась работать по профессии и перешла на пенсию по возрасту. До того у меня была пенсия 1395 гривен, а теперь убрали и сказали, что навсегда, 138 гривен. Получаю пенсию – такая же, 1257 гривен. Я звоню на «горячую линию» в Пенсионный фонд, а там мне говорят, что пенсию мне уже осовременили в январе, когда перешла на пенсию по возрасту. Теперь такая пенсия будет всегда, плюс небольшая надбавка около 140 гривен. А ведь Гройсман говорил, что пенсию меньше чем 1452 гривны никто не получит».

Сергей, Краматорск: «Я – инвалид первой группы по зрению. Получаю две выплаты: одну от Пенсионного фонда, по потери кормильца, и социальную по линии труда. У меня отец шахтёр был, я получал 1687 гривен, она с конца 2014 года не увеличивалась. А сейчас пришла доплата – ещё 1260 гривен. Если сравнить с 2013 годом, то выплаты тогда составляли 350 долларов, а сейчас 180».

Слушательница: «Я из Снежного. Я получаю пенсию за мужа, хоть у меня самой 50 лет стажа, но у мужа пенсия больше. У меня пенсия – 1860. Будет ли у меня добавка?».

Слушатель, Авдеевка: «То, что говорит Министерство соцполитики о пенсии меньше 1452 гривен, неправда! Есть категория пенсионеров МВД, так вот у них пенсии гораздо ниже. Закон о пересмотре пенсии был принят ещё в 2015 году, но до сих пор не вступил в силу».

На вопросы слушателей в эфире отвечал заместитель министра социальной политики Николай Шамбор:

Почему протесты под Радой – не Майдан

Олег, Луганская область: «Я думаю, что Майдан в нынешней Украине маловероятен, потому что нынешняя власть для улицы своя. Поэтому то, что не простится Януковичу, то простится им. Это и ответ на то, почему Майдан маловероятен в России. Там власть тоже эксплуатирует тему патриотической мобилизации, и там тоже власть для народа, можно сказать, что своя. Поэтому и там, и тут власть будет долго править, используя патриотическую мобилизацию».

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)