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10 Квітень 2019, Київ 14:17
Донбас.Реалії

Як зараз виглядає ресторан, де загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

Бульвар Пушкіна, Донецьк. Квітень 2019

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Джерело Радіо Донбас.Реалії із непідконтрольного українській владі Донецька передало фотографії зовнішнього вигляду ресторану, у якому загинув внаслідок вибуху ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Біля частково зруйнованого колишнього ресторану «Сепар» на бульварі Пушкіна встановлено пам’ятний камінь, а вікна закриті «розтяжками» з написами на честь Захарченка.

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

Відео з місця вбивства ватажка угруповання «ДНР» Захарченка
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Відео з місця вбивства ватажка угруповання «ДНР» Захарченка

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«Виконувачем обов’язків» голови угруповання «ДНР» одразу після цього став Дмитро Трапезников, за кілька днів його місце зайняв Денис Пушилін.

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