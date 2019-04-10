Як зараз виглядає ресторан, де загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

Джерело Радіо Донбас.Реалії із непідконтрольного українській владі Донецька передало фотографії зовнішнього вигляду ресторану, у якому загинув внаслідок вибуху ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Біля частково зруйнованого колишнього ресторану «Сепар» на бульварі Пушкіна встановлено пам’ятний камінь, а вікна закриті «розтяжками» з написами на честь Захарченка.

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

«Виконувачем обов’язків» голови угруповання «ДНР» одразу після цього став Дмитро Трапезников, за кілька днів його місце зайняв Денис Пушилін.

Читайте ще:

«Потеряшки недели»: куда пропадают главари группировок «ДНР» и «ЛНР»?

Хто і кого «замовив» недавніми вибухами в центрі Донецька?​