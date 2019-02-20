Слідком Росії порушив справу через вибухи в окупованому Донецьку

У Росії заявили про порушення кримінальної справи через вибухи в підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку. Як повідомляє 20 лютого російський Слідчий комітет, справу відкрили за статтею про «міжнародний тероризм».

Про два потужні вибухи в окупованому Донецьку місцеві жителі повідомили проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії 18 лютого.

Ресурси підтримуваних Росією бойовиків повідомляли про три вибухи в Донецьку, один з яких стався неподалік від захопленої адміністрації міста. В угрупованні «ДНР» заявляють, що поранених і загиблих внаслідок вибухів не було.

ОБСЄ на своєму сайті підтвердила, що щонайменше два вибухи сталися поблизу місця базування її спостерігачів.

У МЗС Росії заявили, що вибухи в Донецьку схожі на теракт, в якому 31 серпня 2018 загинув лідер бойовиків Олександр Захарченко.

Українська влада і силові структури офіційно вибухи в Донецьку не коментували.