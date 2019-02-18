Місцеві жителі підтверджують вибухи в Донецьку

Місцеві жителі підтверджують вибухи у центрі Донецька вранці 18 лютого.

Жителі Куйбишевського та Ворошиловського районів повідомляють проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, що чули потужний вибух у центрі (за повідомленням бойовиків, цей вибух стався на перетині бульвару Пушкіна та вул. 25-річчя РСЧА) та в районі «Вольво-центру» (східна околиця ближче до Донецького аеропорту).

Ресурси підтримуваних Росією бойовиків повідомляли про три вибухи в Донецьку, один з яких стався неподалік від захопленої адміністрації міста. В угрупованні «ДНР» заявляють, що поранених та загиблих в результаті вибухів немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.