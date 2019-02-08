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08 Лютий 2019, Київ 11:27
Новини | Політика

Порошенко затвердив межі й перелік сіл, міст і районів окупованого Донбасу

П’ятий рік територія Донбасу охоплена збройним конфліктом, який, за даними ООН, забрав життя близько 13 тисяч людей

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Президент країни Петро Порошенко затвердив межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях. Відповідний указ розміщений на сайті президента за 7 лютого.

«Межі тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях визначаються фактичною лінією розмежування сторін», – йдеться в документі.

До переліку, зокрема, потрапили міста Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Шахтарськ, Ясинувата, Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Первомайськ та інші. Крім того, до тимчасово окупованих увійшли і кілька районів у Донецькій і Луганській областях.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

За даними ООН, за час конфлікту кількість загиблих і постраждалих серед цивільного населення в середньому складає 25-26%
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П’ятий рік територія Донбасу охоплена збройним конфліктом, який, за даними ООН, забрав життя близько 13 тисяч людей.

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