В Одесі затриманий колишній «стрілець-зенітник» «ДНР» – Служба безпеки України

В Одесі затриманий колишній «стрілець-зенітник» підтримуваного Росією угруповання «ДНР», повідомила Служба безпеки України.

«Оперативники спецслужби встановили, що в серпні 2015 року одесит приєднався до незаконних збройних формувань терористів. Там чоловік обіймав посаду стрільця-зенітника та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції», – заявили в СБУ.

У Службі безпеки зазначили, що підозрюваний покинув угруповання в травні 2016 року та повернувся до Одеси. За даними СБУ, у цей час він незаконно виготовляв зброю.

Чоловіка заарештували за підозрою у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

На початку січня Служба безпеки України повідомила, що у 2018 році затримані 54 бойовики з угруповань «ДНР» та «ЛНР», які за підтримки Росії контролюють частину території Донецької та Луганської областей.