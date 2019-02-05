На Донбасі загинув один український військовий, ще один поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 4 лютого загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у половині випадків застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку ЗСУ впродовж доби 4 лютого, про наслідки цих обстрілів в угрупованні не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 4 лютого ще не подавали, але звинуватили українських військових в обстрілі передмістя Донецька ввечері в понеділок.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.