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08 Лютий 2019, Київ 08:26
Новини | Політика

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб

Український військовий дивиться в бінокль на позиції бойовиків на Донбасі

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Підтримувані Росією бойовики упродовж минулої доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. Згідно з повідомленням, бойовики двічі застосували заборонене Мінськими угодами озброєння. Обстріли вели із з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав», – повідомили у штабі, додавши, що від початку поточної доби бойовики вогонь не відкривали.

У збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що українські військові напередодні обстріляли насосну станцію біля Ясинуватої. Бойовики з угруповання «ЛНР» звинуватили українських військових у шести обстрілах.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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