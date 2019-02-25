Хто і кого «замовив» недавніми вибухами в центрі Донецька?

Нещодавні вибухи в центрі Донецька – вперше після резонансного вбивства колишнього ватажка угруповання «ДНР» Захарченка. Хто міг закласти вибухівку біля резиденції Пушиліна та офісу місії ОБСЄ? Як на подію відреагувала російська пропаганда, і чи вважають своє місто безпечним жителі Донецька? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Одразу кілька вибухів пролунали тиждень тому (зранку 18 лютого) в самому центрі Донецька. Такого не було з часів убивства екс-ватажка бойовиків Олександра Захарченка. Російські медіа почали нагнітати паніку.

«Три бомби, що спрацювали в центрі міста вранці, були скинуті з безпілотника українських силовиків, про це заявили в «силових структурах» «ДНР», – мовиться у програмі російського каналу «Росія 24».

«У самому центрі Донецька прогриміли три потужні вибухи. Метою були і адміністрація глави «ДНР» Дениса Пушиліна, а також готель «Park Inn», в якому були розквартировані члени спостережної місії ОБСЄ», – а так про події в Донецьку розповідали на каналі «Росія 1».

Але навіть так звані «силовики» незаконного угруповання «ДНР» визнають: українські безпілотники до цього непричетні.

«Жодних скидів із безпілотних летальних апаратів не було. Це була закладка!» – заявив спікер російських гібридних сил окупованого Донецька Едуард Басурін в ефірі того ж телеканалу.

Висновки представників ОБСЄ: спрацювали безкорпусні вибухові пристрої, закладені в двох місцях – поруч із бульваром Пушкіна, біля газорозподільної станції, і поряд із житловим багатоквартирним будинком по вулиці Кобозєва. Ніхто не постраждав.

А за декількасот метрів на північ – готель «Park Inn», де живуть представники місії ОБСЄ, поруч – одна з будівель так званої «адміністрації» незаконного угруповання «ДНР». Хто ж міг закласти вибухівку?

Все вказує на те, що це звичайний інформаційний галас російської пропаганди

«Все вказує на те, що це звичайний інформаційний галас російської пропаганди. Пролунала заява російського МЗС, який любить розповісти про невтручання в справи інших держав. Але і сам почерк вказує на те, що це не більше ніж страшилка», – зауважив координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін.

​Поруч із місцем вибухів – людний бульвар, спорткомплекс і багатопрофільний ліцей. Журналісти «Донбас.Реалії» побували там наступного дня.

«Я живу на бульварі, так тут ось вибухнуло, там нижче вибухнуло. Я вчора навіть на вулицю не виходила», – каже жителька окупованого Донецька.

Цей район Донецька охороняють дуже ретельно. Місцеві розмірковують: кому під силу влаштувати таку акцію залякування.

«Навіть немає версій ніяких. Я тільки сьогодні про це дізналася, та й то знайомі сказали», – каже дівчина.

«Ну диверсанти, я думаю! Так, це диверсія. Як вони сюди проникають, хто його знає! Наші хлопці так добре охороняють все», – додає донеччанка.

У російських ток-шоу шукали винних серед кандидатів у президенти України. Але вибухи в Донецьку поки ніяк не вплинули на хід українських виборів. Є й інші версії.

Головне – це тиск на місію ОБСЄ, який періодично відбувається

«Головне – це тиск на місію ОБСЄ, який періодично відбувається. Хтось (представники ОБСЄ – ред.) не туди поїхав, хтось, навпаки, «туди». Могли натякнути, що не треба так робити», – наголошує аналітик донецького Інституту інформації Віталій Сізов.

Може, мета – залякати звичайних жителів непідконтрольного Донецька? Але за роки війни донеччани звикли до вибухів.

«З огляду на те, що я живу на Путилівці, я себе всюди відчуваю в безпеці!» – каже жінка.

«Ну більш-менш безпечно. Не враховуючи вчорашні вибухи, звичайно», – каже донеччанин.

«Зараз ситуація в центрі нормальна. Але вчора я нічого не чув», – розповів чоловік.

Версія, що інцидент у центрі Донецька – лише відлуння вибуху в кафе «Сепар», активно обговорюється в місті.

Причиною можуть бути суперечності між новим ватажком угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним і старим так званим «главою МВС» Олексієм Диким, що був призначений ще при Захарченку.

Є інформація, що можлива зміна «глави» «МВС», який був увесь цей час

«Є інформація, що можлива зміна «глави» «МВС», який був увесь цей час. Тому що кадри з часом змінюються, і зараз там Дикий. Але, по суті, це остання людина з силової структури, яка залишилася після всіх цих перипетій», – зазначив Віталій Сізов.

Так чи інакше, вибухи в Донецьку ще раз нагадали: спокійне життя всередині зони конфлікту – лише ілюзія.

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