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«Смертельная болезнь» главаря группировки «ЛНР» и «аресты» приверженцев «русского мира»: в ОРДЛО снова готовятся к смене «власти» – или это несвязанные события? Кто выдумывает фейки и к чему готовят жителей оккупированных территорий? Радио Донбасс.Реалии собрало главные три «пропажи недели» на оккупированных территориях.

Леонид Пасечник: смертельная болезнь или больше не нужен?

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник «неизлечимо болен» и «ему осталось жить не более полугода», говорится в Telegram-канале блогера «Фашик Донецкий».

Это уже не первое заявление о состоянии здоровья Леонида Пасечника. Ранее он уже «пропадал», из-за чего на всех важных мероприятиях зачитывались поздравления от его имени, а на сепаратистских каналах все комментарии давали его «замы». Тогда в пророссийской прессе обсуждалось, что у Пасечника – «проблемы с сердцем», якобы он уже несколько раз ездил в Россию, чтобы сделать операцию.

После волны в социальных сетях о том, что Пасечнику «осталось жить недолго», он даже приехал 1 марта на празднование дня рождения оккупированного Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, показав, что все разговоры о его состоянии здоровья – это вроде бы утка.

А вот украинские блогеры провели параллель: в 2017 году именно состоянием здоровья объясняли пропажу главаря группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого. Что было потом – все помнят. А потому есть основания, говорят они, подозревать, что слухами о «смертельной болезни» Леонида Пасечника луганчан готовят к очередной смене подконтрольной России власти.

Николай Загоруйко: «продался «русскому миру», будь готов, что и тебя продадут»

Бывший руководитель фракции Партии регионов в Донецком областном совете Николай Загоруйко поддержал «русскую весну» и создание группировки «ДНР», даже работал там в так называемом «департаменте стратегического анализа и планирования совета министров» «ДНР», а теперь его объявили «агентом СБУ» и отправили в «подвал». Об этом в Facebook написал донецкий блогер Денис Казанский. Хотя в ОРДО заявили, что задержали человека «за хищения» из «госбюджета», фамилии, правда, не назвали.

По одной из версий, Загоруйко конфликтовал с Игорем Мартыновым, который занимает «должность» так называемого «вице-премьера» «ДНР», и такой арест – это месть Мартынова.

А вот обозреватель «Деловой столицы» Олег Полищук считает, что Загоруйко попал в список нелюбимчиков после того, как неоднократно называл «врагами народной республики» – «Внешторгсервис» (структура, которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, через которую якобы осуществляют вывоз продукции из ОРДЛО). По словам Полищука, «южноосетинскую корпорацию генералов ФСБ», которым принадлежит фактически вся промышленность, забрали под контроль в ОРДЛО. «...Гебисты, как известно, даже старых обид никому не прощают», – отметил Олег Полищук.

Александр Тимофеев: так арестовали «Ташкента» или нет?

Российские спецслужбы «арестовали» беглого так называемого «министра доходов и сборов» «ДНР» Александра Тимофеева – «Ташкента», об этом на неделе сообщили сразу несколько российских изданий.

В ноябре 2014-го Ташкент попал в «народный совет» «ДНР», а с 12 ноября возглавил так называемое «министерство доходов». Но после гибели главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко и смены власти в пользу Дениса Пушилина Тимофеев потерял свои «посты» и уехал жить в Россию.

В социальных сетях на новость о «задержании» «Ташкента» отреагировали скептически. Ведь ранее уже появлялась информация о его «смерти» и «арестах». И вскоре Александр Казаков – экс-советник главаря «ДНР» Александра Захарченко – опубликовал фотографию вместе с Тимофеевым в кафе, где заявил, что информация о «задержании» – это очередной фейк СМИ.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)