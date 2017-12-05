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Две фигуры «силовых структур» группировки «ЛНР» наконец-то вышли из тени. Бывший начальник так называемого «МГБ ЛНР», которое считают подконтрольным ФСБ Росії, Леонид Пасечник сместил Игоря Плотницкого, а глава так называемого «МВД ЛНР» Игорь Корнет выиграл войну с экс-руководителем группировки. Всего за неделю у «власти» Пасечник и Корнет не только начали «ставить» своих людей на нужные посты, но и внедрять представителей группировки «ДНР» в луганскую структуру. О том, как проходят «зачистки» в оккупированном Луганске, читайте здесь, а Радио Донбасс.Реалии поинтересовалось происхождением деятелей группировки «ЛНР», которые после «путча» вышли на первый план.

Леонид Пасечник. Бывший «СБУшник» с медалью

Леонид Пасечник родился в Ворошиловграде, но детство его прошло в российском Магадане. Закончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи, а также Национальную академию СБУ. С 1993 года по декабрь 2013-го Пасечник служил в СБУ Луганской области. В звании полковник был уволен по выслуге лет.

15 августа 2006-го Пасечник, который на тот момент работал начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» управления СБУ в Луганской области, задержал крупную партию контрабанды на КПП «Изварино» (всего в машине было 1 940 000 долларов США и 7 243 000 российских рублей). Пресса тогда писала, что контрабандист предложил половину суммы – миллион долларов, но Пасечник отказался. За эту операцию в 2007 году президент Виктор Ющенко наградил Пасечника медалью «За військову службу Україні».

В наши дни высказывалась даже конспирологическая версия (в частности, сайтом «Миротворец»), что задержание контрабанды было операцией ФСБ с целью внедрить завербованого Пасечника в высшие чины СБУ. Как бы там ни было, все, что говорит о Пасечнике нынешняя Служба безопасности Украины – что он изменил присяге и предал государство.

С 9 октября 2014 года Пасечник занимал должность так называемого «Министра госбезопасности» группировки «ЛНР». Под его руководством в тюрьмы на оккупированной территории попали представители луганского ультрас-движения Влад Овчаренко и Артем Ахмеров, блогер Эдвард Неда, Людмила Сурженко.

В 2015 году Пасечник попал в список самых богатых участников группировок «Л/ДНР», который составили журнал «Власть денег» совместно с Центром изучения России и оккупированных территорий, заняв в нем 8-е место с 10 миллионами долларов капитала.

Игорь Корнет. «Обычный опер»

Игорь Корнет до 2014 года работал в Украине обычным оперуполномоченным. Об этом в эфире «Ваша Свобода» рассказал журналист Сергей Иванов.

«Корнета я очень хорошо знал. Это не самостоятельная фигура. Работал в милиции во время так называемой «русской весны». До этого работал обычным опером. Были слухи о его причастности к торговле амфетаминами и другими подобными веществами. Это обычный «мент» (простите за фразу) коррумпированный», – говорит Иванов.

С 27 августа 2014 года Корнет занимает должность так называемого «министра внутренних дел» группировки «ЛНР». По информации «Миротворца», Корнет обеспечивает покровительство и осуществляет контроль поставок наркотических средств из Старобельска на территорию, подконтрольную группировке «ЛНР».

В 2015 году Корнет также стал участником топ-20 богатых представителей на оккупированной территории, разместившись на 12-м месте с капиталом в 7 миллионов долларов.

Старшая дочь Игоря Корнета учится на прокурора в Харькове. Другие его родственники проживают либо в России, либо на подконтрольной Украине территории – в Харьковской области.

Корнет и Пасечник против Плотницкого

Первым явным их столкновением стал арест Дмитрия Лямина, на тот момент занимавшего должность так называемого «министра энергетики» группировки «ЛНР», по информации прессы, человека Плотницкого.

Как заявил Леонид Пасечник, Лямин, «находясь в преступном сговоре с правой рукой известного украинского криминального авторитета Иванющенко – Юры Енакиевского, неукоснительно выполнял распоряжения криминальных авторитетов по контрабанде угля и передаче под контроль криминалитету стратегически важных для группировки предприятий топливно-энергетической сферы». По словам Пасечника, за 9 месяцев в 2015 году Лямин реализовал в Украину более 3,3 миллиона тонн угольной продукции.

Уже на следующий день Плотницкий заявил, что так называемое «МГБ ЛНР» и в частности Пасечник превысили свои полномочия и действовали не по «закону». На время работы специальной комиссии Плотницкий отстранил задержаного Лямина и самого Пасечника. Вот только представители «силовых структур» предупредили, что любое вмешательство со стороны будет рассматриваться, как пособничество преступникам.

Тогда ситуацию урегулировали тихо и спокойно – сверху из России, пишет «Реальная газета». Но новым поводом для конфликта стало покушение на главаря группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Стоило Плотницкому вернуться из больницы, как тут же нашел виновных – силовиков. И не досмотрели, и не спасли, и вообще не пресекали слухи, где врали про состояние главаря группировки.

В результате, главный луганский боевик заявил, что в Луганске предотвратили вооруженный переворот. Виноватыми оказались так называемый председатель «совета министров» Геннадий Цыпкалов и замглавы «народной милиции» Виталий Киселев. Первый сразу после ареста совершил самоубийство.

В 2017 году борьба между «силовиками» и Плотницким вышла на новый уровень. Сначала люди Плотницкого обвинили Корнета в том, что он пытал людей и захватил чужой дом, после этого его демонстративно оттуда попросили выехать, после и вовсе отправили в отставку. Но Корнет не сдался – в центре Луганска появились «зеленые человечки»: «силовики» остались подконтрольны ему, появилась подмога из Донецка, а по данным украинской стороны, и из России. Спустя всего несколько дней лишенный всех силовиков Плотницкий сдался и уехал в Москву. Корнет и Пасечник окончательно взяли «власть» в оккупированном Луганске, начав лишать Плотницкого всех нитей в группировке.

Сергей Колесников. «Вежливый человечек»

Первым делом Корнет и Пасечник убрали с должности директора телеканала «ГТРК ЛНР», поддерживавшего Плотницкого во время «путча», Анастасию Шуркаеву. Ее обвинили в работе на украинскую разведку, и где Шуркаева теперь – никому неизвестно.

Как сообщает луганский блогер Алексей Фалин, гендиректором «ГТРК ЛНР»​ назначен Сергей Колесников.

До войны Сергей Колесников возглавлял редакцию информационных программ телеканала ЛОТ, был ведущим итоговой передачи «5 вечер». После оккупации Луганска работал в пресс-службе так называемого «МВД» группировки «ЛНР».

Сергей Колесников является автором нашумевшего в свое время детского журнала «Вежливые человечки», рассчитанного на возраст от 5 до 8 лет. В рубрике «Папины советы» был изображен президент России Владимир Путин, а на обложках красовались дети в военной форме. В журнале, по словам Колесникова, опубликованы рассказы, загадки и ребусы для детей и их родителей. Главное ‒ они, по словам главреда, не несут никакого политического контекста. Однако вот цитата повести из первого выпуска: «И стали Большой Свин, Жадный Кролик и Гадкий Турчин сеять укроп. Почти всю страну засеяли. Вырос укроп большой, солнце собой заслонил».

Правда, негласным серым кардиналом информационной политики группировки «ЛНР» все равно остается российский пропагандист Вячеслав Матвеев.

Анатолий Антонов. Донецкие руководят луганскими?

А на освободившееся место главы так называемого «МГБ ЛНР» неожиданно поставили «коллегу» Пасечника из группировки «ДНР» – Анатолия Антонова. По информации «Миротворца», с такой же фамилией в Донецке работал так называемый «заместитель министра государственной безопасности» группировки «ДНР» с 19 июня 2017 года.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)