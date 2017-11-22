Путч в «ЛНР»: за ким залишається контроль над угрупованням?

В окупованому Луганську триває протистояння лідера угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького і так званого «керівника МВС ЛНР» Ігоря Корнета. Центр міста й далі оточений військовими, а сторони конфлікту поступово викладають один на одного компромати. За ким залишається контроль над угрупованням, поки не зрозуміло.

Як і напередодні, частина центру Луганська залишається перекритою озброєними людьми. Також місцеві жителі розповідають, що в місті досі не працюють підконтрольні Плотницькому місцеве телебачення і радіо. Тож багато хто просто не розуміє, що відбувається.

«Погано, що відключили. Новин ніяких не знаємо!» – відповідає перехожа журналістам Донбас Реалії.

Доводиться з того боку слухати, що у нас відбувається

«Погано. Нема новин. Сидиш, як незрозуміло де. Сяк-так «ЛОТ» (луганський обласний телеканал, що працює з вільної частини Луганщини – ред.) показує. Доводиться з того боку слухати, що в нас відбувається», – говорить інша луганчанка.

«Нам нагадало той час, коли в місті взагалі нікого не було», – каже ще один перехожий.

З Корнетом треба закінчувати – Плотницький

Однак частково місцевий телеканал «Луганськ-24» все ж працює. Щоправда, їхня діяльність обмежується викладенням на свій youtube-канал коротких роликів. У них самоназвані чиновники місцевого рівня один за одним виступають на підтримку Плотницького. Саме на цьому каналі вранці з’явилося відео зустрічі Плотницького із призначеним день тому так званим «в.о. міністра внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» Володимиром Черковим.

На цій зустрічі Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета в спробі влаштувати «державний переворот» в угрупованні і дав доручення разом з так званою «генпрокуратурою ЛНР» взятися за Ігоря Корнета.

Треба закінчувати. З Корнетом та всіма його виступами

«Там усі ці інсинуації треба закінчувати. З Корнетом та всіма його виступами. Легітимний чи не легітимний – суд крапку в цьому поставив. Мені здається, що ми недооцінили ту кількість і склад, вже можна говорити, злочинів, які здійснював колишній міністр внутрішніх справ. Піти на таку авантюру, як спроба державного перевороту… За цим ховається щось більше», – заявив Ігор Плотницький.

Однак незабаром на одному з youtube-каналів з’явилося відео захоплення невідомими людьми будівлі так званої «прокуратури ЛНР». На ньому видно, як озброєні люди вивели з будівлі і відвезли в невідомому напрямку так званого «генпрокурора ЛНР» Віталія Подоброго. Саме він два дні тому зачитував рішення так званого «суду» бойовиків про відсторонення Корнета з посади.

Нам допомагають дружні органи правопорядку «ДНР» – Корнет

Сам Ігор Корнет заявив, що наразі в Луганську триває спецоперація знищення залишків диверсійно-розвідувальної групи, а також нейтралізація груп впливу українських спецслужб, які, мовляв, дісталися в найвищі органи влади «ЛНР». За його словами, більшість із них уже затримано, але операція триватиме до кінця тижня.

Ігор Корнет також підтвердив, що йому допомагають силовики з угруповання «ДНР».

«У цій ситуації нам допомагають наш дружній народ і дружні органи правопорядку «Донецької народної республіки», – розповів Ігор Корнет.

​Також на сайті так званого «МВС ЛНР» з’явилося одразу два відео з компроматом на оточення Плотницького. Зокрема, на відео двоє людей розповідають, що їх у 2016 році найняв керівник особистої охорони Плотницького Євген Селівестров, аби вони вбили Геннадія Ципкалова – на той момент так званого «голову ради міністрів ЛНР».

Вони підготували зброю і вибухівку для замаху, але наказу ліквідувати Ципкалова не було. Незабаром вони дізналися, що Ципкалова звинуватили в спробі «держперевороту», підкинувши йому ту саму зброю.

На відео я впізнав свій автомат, який я особисто завантажував в автозак «генпрокуратури»

«На відео я впізнав свій автомат з характерними прикметами, який я особисто завантажував у автозак «генпрокуратури». Як відомо, Ципкалова виявили мертвим у будинку уряду. Таким чином план його усунення було реалізовано», – розповів чоловік, який представився на відео Володимиром Борчуком.

Напередодні Ігор Корнет в своєму відеозверненні звинуватив оточення Плотницького в інсценуванні «державного перевороту» в 2016 році і хотів «порушити кримінальні справи» на кількох незаконних посадовців угруповання – керівника адміністрації Плотницького Ірину Тейцман, начальника охорони Євгена Селівестрова і керівників так званої «генпрокуратури». Але Плотницький заперечував.

Сьогодні ввечері ватажок угруповання «ЛНР» зустрівся з журналістами.

Він спростував чутки про свій від’їзд до Росії. І вкотре звинуватив Корнета в спробі влаштувати «державний переворот».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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