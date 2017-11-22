Лисенко: ЗСУ привели в бойову готовність резервні підрозділи через ситуацію в окупованому Луганську

У Міністерстві оборони заявляють, що Збройні сили України привели в бойову готовність резервні підрозділи у зв’язку із загостренням ситуації на непідконтрольній українській владі території Луганщини. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Завдяки бойовій активності окупантів на передовій, на лінії розмежування наші підрозділи перебувають у стані постійної бойової готовності. Зараз ми більше уваги приділяємо ситуації, яка розвивається у Луганську і біля міста…Також приведені у готовність наші резервні сили, сили, які перебувають у місцях відведення техніки, згідно з Мінським угодами», – сказав він.

За його словами,в разі подальшого загострення ситуації будуть вживатися заходи для того, щоб підтримувані Росією бойовики не просунулися вперед.

Лисенко зазначив, що біля Луганська були зафіксовані колони військової техніки з особовим складом і бронетранспортери.

«Інформація про танки, які нібито заходили, не підтвердилася. Справа в тому, що в Луганську і поряд – там і так достатньо цієї техніки. Ми спостерігаємо за ситуацією, здійснюється розвідка, у тому числі і повітряна», – додав він.

У Луганську, який перебуває під контролем бойовиків угруповання «ЛНР», вже другий день відбуваються не до кінця зрозумілі події – у частинах міста патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом, що почався напередодні. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

У зв’язку з цією ситуацією ввечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.