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22 Листопад 2017, Київ 18:27
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Ляльководи втратили контроль над ляльками – Риклін про «переворот» в «ЛНР»

Ляльководи втратили контроль над ляльками – Риклін про «переворот» в «ЛНР»
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Конфлікт в окупованому Луганську триває. За однією з версій, ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький втік до Росії, за іншою – лишається у Луганську. Озброєні люди сьогодні захопили «генпрокуратуру» «ЛНР» – один із оплотів Ігоря Плотницького. Конфлікт між Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» Ігорем Корнетом став безпрецедентним. Про причини такого публічного протистояння, як це може вплинути на ситуацію в непідконтрольних Києву районах Донбасу, у програмі «Ваша Свобода» розмірковували політолог Олексій Якубін, блогер та публіцист, уродженець Луганська Сергій Іванов та головний редактор російського інтернет-видання «Ежедневный журнал» Олександр Риклін.

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