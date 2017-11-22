Плотницький «провів нараду» в Луганську – «ГТРК ЛНР»

Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький залишається в окупованому Луганську і провів «робочу зустріч з виконувачами обов’язків міністрів МНС та МВС» – відео такого змісту оприлюднила зранку 22 листопада в своєму Youtube-каналі підконтрольна бойовикам телекомпанія «ГТРК ЛНР».

«Всі ці інсинуації, з цим час закінчувати – по Корнету, по всіх цих виступах, хто там легітимний-нелегітимний, суд свою крапку поставив, і за законом все зрозуміло. Ми недооцінили ту кількість і склад правопорушень, а тепер уже можна сказати злочинів, які здійснював тепер уже колишній міністр внутрішніх справ», – сказав Плотницький.

Увечері 21 листопада речник МВС України Артем Шевченко з посиланням на власні джерела заявив, що ватажок визнаного в Україні терористичним угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький виїхав до Росії.

Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком «конфлікту» між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і так званим «міністром внутрішніх справ» угруповання «ЛНР» Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув «за рішенням суду».

Водночас пізніше Корнет заперечив свою відставку і заявив, що дискредитація так званого «МВС» угруповання «ЛНР» проводилася людьми з оточення Плотницького.

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький на своєму сайті заявив, що ситуація в Луганську «під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена».

Місцеві жителі в соціальних мережах повідомляють, що в ефірі телекомпанія «ГТРК ЛНР» зранку 22 листопада не з’явилася. Ефір лояльного Плотницькому телеканалу припинився вдень 21 листопада, коли в кількох центральних кварталах Луганська зникла електрика.