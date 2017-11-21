Ватажок «ЛНР» Плотницький втік у Росію – речник МВС України

Ватажок визнаного в Україні терористичним угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький виїхав до Росії, повідомив з посиланням на власні джерела речник МВС України Артем Шевченко.

«За даними моїх джерел, ватажок луганських терористів Ігор «Плотва» Плотницький втік у Росію. Павуки у банці продовжують жерти одне одного», – написав Шевченко на сторінці у Facebook.

Він нагадав, що втеча іншого сепаратистського ватажка до Росії Валерія Болотова закінчилася його смертю.

Підтвердження інформації про виїзд Плотницького до Росії з інших джерел немає.

Раніше сепаратистські і переважно російські ЗМІ повідомили, що центр окупованого Луганська у вівторок заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком «конфлікту» між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і так званим «міністром МВС» угруповання «ЛНР» Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув напередодні з «посади».

Водночас пізніше Корнет заперечив свою відставку і заявив, що дискредитація так званого «МВС» угруповання «ЛНР» проводилася людьми з оточення Плотницького. На сайтах бойовиків Корнет поширив відео, в якому заявив, що під його керівництвом вдалося запобігти проникненню в Луганськ «диверсійно-розвідувальної групи для здійснення терористичних актів».

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький на своєму сайті заявив, що ситуація в Луганську «під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена».

Раніше також були повідомлення про те, що ввечері вівторка в окупованому Луганську не працювало радіо і телебачення.