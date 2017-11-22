Окуповані території перетворюються на «мафія-республіку» – Гопко

Протистояння між ватажками угруповання «ЛНР», на думку народної депутатки Ганни Гопко – для України лише ще один привід відстоювати свій порядок денний на міжнародному рівні. Вона переконує: Київ має наполягати на введенні миротворчої місії та посиленні санкцій проти Росії, адже Кремль продовжує фінансувати бойовиків. При цьому силове втручання недоцільне, вважає колега Гопко Антон Геращенко – на його думку, воно спричинить значні втрати серед українських військових та не знайде підтримки на Заході.

Позафракційна народна депутатка України, голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко вважає, що чергове протистояння між ватажками терористичного угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом для України є лише ще одним приводом відстоювати свій порядок денний.

Тимчасово окуповані території перетворюються в таку «мафія-республіку», абсолютно контрольовану Кремлем

«Для України є дуже проста потреба наполягати на тому, на чому ми завжди наполягали: на відновленні територіальної цілісності і суверенітету, оскільки тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей перетворюються в таку «мафія-республіку», абсолютно контрольовану Кремлем, де, незважаючи на «міжсобойки» між різними бандитськими угрупованнями, які чинять безчинства, Кремль продовжує їх фінансувати», – констатувала Гопко в ефірі «Ранкової Свободи».

На думку депутатки, основна задача Києва в цьому контексті: домогтися розміщення миротворчої місії на Донбасі на своїх умовах та поступового врегулювання конфлікту.

«І продовження тиску на Кремль – додає вона. – Посилення санкцій, зменшення поставок російських нафторесурсів, енергоресурсів, газу на ринок ЄС, диверсифікація, щоб економічно Росія платила за цю агресію».

Депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко застерігає: спроба скористатись внутрішніми протиріччями в таборі «ЛНР» з боку ЗСУ може обернутись великими втратами.

Якщо українські війська вирішать перейти в наступ, Росія введе додатковий контингент. Будуть ріки крові

«Якщо українські війська вирішать перейти в наступ, то Росія, скоріш за все, вчинить так само, як було в Іловайську – введе додатковий контингент своєї регулярної армії. Будуть ріки крові, наші західні союзники будуть категорично проти. Тому жодних активних дій я ні з одного, ні з іншого боку не бачу. Буде йти зміна маріонеток, зміна ляльок», – впевнений він.

В будь-якому разі, вважає парламентар, рішення щодо того, хто керує силами сепаратистів в «ЛНР», ухвалюється не в Луганську, а в Москві.

Російські куратори оберуть ту маріонетку, яка буде в більшій мірі відповідати їхнім інтересам

«Російські куратори оберуть ту маріонетку, яка буде в більшій мірі відповідати їхнім інтересам з управління окупованою територією, і на цьому все закінчиться. Плотницький, на мій погляд, скоріш за все, дискредитований настільки, що його приберуть в бік», – припускає Геращенко.

Тим часом підконтрольний бойовикам телеканал повідомляє, що Ігор Плотницький сьогодні провів робочу зустріч в Луганську, де анонсував кадрові чистки в «МВС ЛНР» внаслідок «спроби державного перевороту».

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