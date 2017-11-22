Бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів до 9 – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримувані Росією бойовики скоротили кількість обстрілів до дев’яти, це майже вдвічі менше, ніж 20 листопада.

Жодний український військовий не постраждав, ідеться в ранковому зведенні.

Штаб також уточнює, що сім із дев’яти обстрілів зафіксовані на Луганському напрямку.

В угрупованні «ЛНР» нарахували чотири обстріли з боку українських військових, в угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 21 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.