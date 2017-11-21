СММ ОБСЄ повідомила про військову техніку біля колишнього управління МВС України в окупованому Луганську

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що зафіксували у вівторок «машини військового типу і присутність озброєних осіб» біля будівлі колишнього управління МВС України в окупованому бойовиками Луганську.

«Крім того, патруль СММ зафіксував колону машин у складі не менш ніж 6 вантажівок військового типу, 2 бронетранспортерів, 1 встановленої зенітної установки (ЗУ-23), а також понад 20 цивільних автомобілів без номерних знаків щонайменше з 50 озброєними особами на автошляху поблизу Дебальцева Донецької області. Подібна (ймовірно та сама) колона, що рухалася в напрямку Луганська, була згодом зафіксована іншим патрулем СММ у селі Весела Тарасівка (15 кілометрів на захід від Луганська)», – йдеться в повідомленні спостерігачів на сторінці у Facebook.

На сторінці місії розміщені фото БТРів та вантажних військових машин з тентами, які вдалося зафіксувати спостерігачам.

Пізно ввечері у вівторок в Адміністрації президента України повідомили, що через загострення ситуації в окремих районах Луганської області Петро Порошенко скликав позачергове засідання воєнного кабінету РНБО. В офіційних повідомленнях за підсумками цього засідання йшлося про те, що кабінет обговорював «незаконний перетин російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області».

Упродовж 21 листопада з окупованого проросійськими бойовиками Луганська надходили повідомлення про те, що місто заповнене великою кількістю осіб у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком «конфлікту» між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і так званим «міністром МВС» угруповання «ЛНР» Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув напередодні з «посади».

Ресурси сепаратистів повідомляли, що Корнет заперечив свою відставку і заявив про зумисну дискредитацію так званого «МВС» угруповання «ЛНР» людьми з оточення Плотницького. На сайтах бойовиків Корнет також поширив відео, в якому заявив, що під його керівництвом вдалося запобігти проникненню в Луганськ «диверсійно-розвідувальної групи для здійснення терористичних актів».

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький на своєму сайті заявляв, що ситуація в Луганську «під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена». Водночас речник МВС України Артем Шевченко, з посиланням на власні джерела, повідомив у соцмережі, що Плотницький виїхав до Росії.