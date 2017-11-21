АП: Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО

В Адміністрації президента України повідомили, що через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко сьогодні скликав позачергове засідання воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

«Глава держави заслухав доповідь щодо останніх подій від присутніх керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків провокацій з боку бойовиків», – йдеться в повідомленні.

В президентській адміністрації процитували слова Порошенка про те, що «українські Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення».

Повідомляється, що Порошенко доручив українському представнику у СЦКК активізувати взаємодію зі спостерігачами ОБСЄ щодо інформування західних союзників про ситуацію на Донбасі.

У штабі АТО повідомили, що на вихідних і у понеділок загострилася ситуація на луганському напрямку. Українські військові вказували на те, що підтримувані Росією бойовики посилили обстріли з озброєння танка, БМП та різнокаліберних мінометів. Бойовики у відповідь заявили про порушення режиму тиші українською стороною.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.