У Луганську триває зміна маріонеток – Геращенко

У тимчасово окупованому Луганську відбувається «зміна маріонеток, зміна ляльок». Так в ефірі Радіо Свобода депутат Верховної Ради Антон Геращенко прокоментував події, активна фаза яких розпочалася в Луганську 21 листопада.

«Одна маріонетка – це Плотницький (ватажок угруповання «ЛНР» – ред.), він представляє інтереси Владислава Суркова (радник президента Росії – ред.), це політично крило російської влади на окупованій території. І є маріонетка Федеральної служби безпеки, ставленик спецслужб, голова так званого «МВС ЛНР» Ігор Корнет. Вони між собою постійно сваряться, постійно «стукають» один на одного в Москву про те, хто що в кого вкрав», – сказав Геращенко.

«Плотницький, на мій погляд, скоріш за все, дискредитований настільки, що його приберуть вбік. Не виключаю, що, швидше за все, керівником окупаційної адміністрації буде Корнет. Я скажу, що щобільше цих покидьків знищать один одного у міжусобних війнах, тим краще для нас», – додав депутат.

Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком «конфлікту» між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і так званим «міністром МВС» угруповання «ЛНР» Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув напередодні з «посади».

Водночас пізніше Корнет заперечив свою відставку і заявив, що дискредитація так званого «МВС» угруповання «ЛНР» проводилася людьми з оточення Плотницького.

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький на своєму сайті заявив, що ситуація в Луганську «під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена».