Російські війська заходять в Україну для зачистки мафіозної війни у Луганську – екс-посадовець Пентагону

Регулярні російські входять в Україну, щоб провести зачистку мафіозної війни між ставлениками Москви. Таку думку висловив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

«Російські регулярні війська заходять в Україну, щоб зачистити мафіозну війну між ставлениками Москви. Таке стається, коли криміналітету дозволяють правити. Не дуже відрізняється від того, що ми бачили у певних регіонах Північного Кавказу», – твітує Карпентер.

Раніше експерт заявляв, що у Луганську відбувається війна між різними мафіозними угрупуваннями.

«Бандити ділять контроль за прибутками від контрабанди та рекету», – відзначав Карпентер.

У вівторок повідомлялось про перебування значної кількості озброєних людей у центрі окупованого Луганська та прибуття до міста військової колони із Донецька. Лунали заяви про втечу ватажка угруповання «ЛНР» Плотницького до Російської Федерації. Втім, у середу в інтернеті було викладено відеозапис «наради» під головуванням Плотницького.