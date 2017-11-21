«Зелені чоловічки» в центрі Луганська (відео)

Протягом вівторка в окупованому Луганську відбуваються не до кінця зрозумілі події. У частинах міста патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом, що почався напередодні. Від імені першого повідомили про усунення другого з посади, від імені другого запевнили, що все лишається по-старому. Детальніше про події, що розгортаються у Луганську, дивіться у спеціальному випуску Донбас.Реалії у неділю.