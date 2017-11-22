Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявляє, що він в Росію не виїжджав.

«Я нікуди не виїжджав і найближчим часом не планую…І які сили в цьому (перевороті – ред.) замішані, ми будемо далі дивитися і розбиратися. Як ще можна назвати ситуацію, коли людина відсторонена судом від займаної посади, але при цьому намагається силовим методом проводити якісь операції. Це і є спроба захоплення влади. Але це ні в кого не виходило і не вийде зараз», – цитує Плотницького його сайт.

У Луганську, який перебуває під контролем бойовиків угруповання «ЛНР», вже другий день відбуваються не до кінця зрозумілі події – у деяких частинах міста патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом, що почався напередодні. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що у центрі Луганська фіксують військові машини і невстановлених озброєних осіб.

Також з’являлися повідомлення, що Плотницький покинув територію Луганщини, яку контролюють бойовики, і виїхав до Росії.

У зв’язку з цією ситуацією ввечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.