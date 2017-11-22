СММ ОБСЄ: у центрі Луганська є військові машини і озброєні люди, загалом ситуація спокійна

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує військові машини і невстановлених озброєних осіб у центрі непідконтрольного українській владі Луганська.

Як повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ у Facebook, спостерігачі констатували загалом спокійну ситуацію в Луганську.

«Утім команді СММ, що здійснювала патрулювання, невстановлені озброєні особи відмовили в доступі до перехрестя вулиць Лермонтова та Радянської», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони України сьогодні також повідомили, що біля Луганська були зафіксовані колони військової техніки з особовим складом і бронетранспортери.

У Луганську, який перебуває під контролем бойовиків угруповання «ЛНР», вже другий день відбуваються не до кінця зрозумілі події – у деяких частинах міста патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом, що почався напередодні. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

У зв’язку з цією ситуацією ввечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.