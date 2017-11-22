«Луб’янка грає зараз проти Плотницького» – Сергій Іванов

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Якубін, політолог; Сергій Іванов, блогер та публіцист; Олександр Риклін, головний редактор російського інтернет-видання «Ежедневный журнал»

Ватажок угруповання «ЛНР», яке в Україні визнане терористичним, Ігор Плотницький заявив про «державний переворот» в окупованому Луганську. Він звинувачує Ігоря Корнета, який відмовився визнавати «указ» про свою відставку з посади «міністра МВС». Сьогодні озброєні люди без розпізнавальних знаків, які діють в інтересах Ігоря Корнета провели «арешт» працівників так званої «генпрокуратури» угруповання «ЛНР». За деякими повідомленнями, люди у формі без розпізнавальних знаків прибули з угруповання «ДНР». Конфлікт між Плотницьким і так званим «міністром внутрішніх справ» Ігорем Корнетом став безпрецедентним для так званої «ЛНР». Куди дивляться куратори з Москви? Адже буквально минулого тижня з Плотницьким поспілкувався особисто телефоном президент Росії Володимир Путін. І от такий розвиток у Луганську. Чи це, власне, війна різних веж Кремля – Суркова нібито з ФСБ?

У «ЛНР», як і в «ДНР», достатньо високий рівень внутрішньої не завжди узгодженості з лінією Кремля. Різні групи впливу місцеві, не погоджуються на пропозицію Волкера та Суркова щодо миротворців і ідеї про обмін військовополоненими. Процес, пов'язаний з «Мінськом», зрушив з місця

​– Пане Якубін, як Ви вважаєте, що це відбувається зараз у Луганську?

Олексій Якубін: У самопроголошеній «ЛНР», як і в «ДНР», є достатньо високий рівень внутрішньої не завжди узгодженості з лінією Кремля. Ситуація з Корнетом і Плотницьким показує, що є певний рівень відмінності або свободи маневру у місцевих. Є різні групи впливу місцеві, які не погоджуються на пропозицію, яка була сформована останніми декількома тижнями, у тому числі в контексті просування в реалізації Мінських домовленостей у контексті Волкера та Суркова щодо миротворців і щодо можливості найближчим часом ідеї про обмін військовополоненими. Процес, пов'язаний з «Мінськом», зрушив з місця. Що відбувається у Луганську – маркер, що процес йде.

Можемо побачити підготовку резолюції Радбезу ООН щодо миротворців, а в подальшому введення міжнародної адміністрації

Виходить, що частина керівництва самопроголошеної «ЛНР» не зацікавлена у реалізації цього, хотіли показати, що це зроблено без нашої участі, а раз так, то не зовсім на це погоджуємося. Висока ймовірність, що ми можемо побачити підготовку резолюції Радбезу ООН щодо миротворців, а в подальшому навіть, можливо, введення міжнародної адміністрації на цю територію з миротворцями. Наскільки я розумію, саме з цими речами не є згідні самопроголошені керівники. (Не стільки Плотницький, скільки Корнет – ред.) так. Корнет більше пов'язаний з зовнішньою розвідкою, скоріш за все, російською, з правоохоронними військовими структурами. Група військових отримує зараз ключові дивіденди від всіх процесів, які відбуваються (від війни – ред.). Будуть миротворці – насправді вони втрачають усе для себе.

– Пане Риклін, як бачиться з Москви те, що відбувається у так званій «ЛНР»? Невже Сурков, головне, Путін віжки попустили – самопливом пішло?

Буває у кумедних авторитарних структурах, ляльководи в якийсь момент втрачають контроль над ляльками

​Олександр Риклін (переклад): Схоже, що це близьке до правди. Так буває у подібних кумедних авторитарних структурах, коли ляльководи в якийсь момент втрачають контроль над ляльками. Ляльки починають жити власним життям, у них з’являються власні інтереси, починають їх захищати, як можуть. Перша версія, яка прозвучала, щодо природи конфлікту між Плотницьким і Корнетом, що якусь квартиру не поділили, здається дуже реалістичною. Інша справа, що коли конфлікт почав розвиватися, обріс абсолютно іншими різними деталями...

Сурков несе відповідальність за все, що там відбувається. Ситуація сильно його дискредитує як знатного ляльковода. В очах Путіна будь-який наступний хід тільки погіршує становище на дошці – цугцванг. Внутрішні скандали, розбірки, маргіналізація політичного простору на Донбасі наближає до якоїсь розв’язки

Путін не дуже розуміє, що там відбувається. Можливо, і Сурков не дуже й розуміє. Мені, наприклад, незрозуміло, ці «Урали», які вчора приїхали з Донецька... Захарченко на чиєму боці? Звісно, Сурков несе відповідальність за все те, що там відбувається. Він намагається тримати руку на пульсі. Зрозуміло, вся ситуація сильно його дискредитує як знатного ляльковода. І в очах Путіна перш за все. Тому він спробує ситуацію «розрулити» якимось чином. Я думаю, що зараз якісь московські люди всерйоз з’ясовують, що там відбувається. Зрозуміло, що немає хорошого виходу з цієї ситуації – будь-який наступний хід тільки погіршує становище на дошці – цугцванг. Внутрішні скандали, розбірки, маргіналізація того і так нещасного політичного простору, який існує на Донбасі, в Луганську – все це наближає до якоїсь розв’язки. Дужне хочеться вірити, що він буде максимально малокровним...

Для Путіна взагалі не є принциповим в якості кого він предстане на міжнародній арені і яку роль грає. Він може рядитися у миротворця, може перед міжнародною спільнотою постати страшним силовиком, який трощить все навколо. Для нього є головним, щоб від його рішень щось залежало, щоб світові лідери сиділи у себе в кабінетах, чухали потилицю і казали: з Путіним доведеться домовитися. Це єдиний мотив, який керує сьогодні всією російською зовнішньою політикою. Тому що, якщо він їм більше не потрібен, тоді зовсім кирдик. При тому, що Захід вже давно зрозумів, з ким має справу. І вже не соромиться у висловлюваннях – згадаймо нещодавні одкровення Терези Мей.

– Пане Іванов, що це таке у Луганську: внутрішні розбірки, Росія попустила віжки чи, може, це якась вистава?

Сергій Іванов: Я не думаю, що Росія послабила віжки. Не думаю, що це взагалі ймовірно. Зараз відбувається сценарій, ціллю якого є або поглинання Луганська Донеччиною... Така ситуація триває вже роками. Згадаймо, як заходив Рінат Ахметов на терени Луганщини у свій час – так само зі стрільбою і з захопленням підприємств. Або може розігруватися так звана «миротворча карта». Росіяни можуть задіяти так званий «абхазький сценарій і ввести своїх так званих «миротворців», не чекаючи вирішення питання у порядку, передбаченому міжнародним законодавством.

Плотницького і Корнета навмисне стравили. Корнет розумів, далі для нього шлях, як «Бетмена», Дрьомова, Мозгового, Ципкалова. Корнет захищається. Украв угоду з конкретними людьми про невтручання – з «МГБ», луганська філія ФСБ. Луб’янка грає проти Плотницького. Може свідчити навіть про зведення рахунків всередині кремлівських еліт, які відповідають за проект «Донбас»

Корнета я дуже добре знав. Це не є самостійна фігура. Працював у міліції під час так званої «русской весны». До цього працював звичайним опером. Були чутки про причетність його до торгівлі амфетамінами та іншими подібними речовинами. Це звичайний «мєнт» (вибачте за фразу) корумпований. Я думаю, що Плотницького і Корнета навмисне стравили між собою, щоб виникла ця ситуація, якою можна було б скористатися. Корнет розумів після того, як його ганебно викинули з будинку, який він віджав у сім’ї покійного нардепа Букаєва, що далі для нього шлях такий самий, як для «Бетмена», Дрьомова, Мозгового, Ципкалова, поплічника Плотницького, який начебто скоїв самогубство, але його ховали у закритій труні, бо з нього зробили реально фарш. Корнет захищається. Украв угоду з конкретними людьми про невтручання – з «МГБ», луганська філія ФСБ. Раніше так зване «МГБ» постійно втручалося, постійно було на чиємусь боці, а наразі взагалі не втручаються в ситуацію. Це дуже дивно. Корнет каже, що вони викрили спробу «державного заколоту» за допомогою «МГБ». Тобто Луб’янка грає зараз проти Плотницького. Це може свідчити про будь-що. Навіть про зведення якихось рахунків всередині кремлівських еліт, які відповідають за проект «Донбас».

Ми не виграємо від цієї ситуації. Єдине, як, принаймні, можемо не бути «у накладі» – треба відмежуватися і не лізти. Деякі гарячі голови закликають вводити війська. Що за маячня? Там зайшов так званий «гуманітарний конвой» з танками, через Ізварине, з Донецька приїхали – Луганськ просто забитий військовими і технікою! Хочете там всю нашу армію залишити? Ні. Ніхто від цього не виграє. Це природні процеси. Коли на вузькій території збирається так багато пройдисвітів, невігласів і людей низьких моральних якостей, інакше й бути не може.