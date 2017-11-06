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«Свободу Овчаренко и Ахмерову» – акции в поддержку луганских подростков движения ультрас, которых в так называемой «ЛНР» «осудили» на 13 и 17 лет тюрьмы, прокатились не только по Украине, но и в Германии, а также Грузии. Сами организаторы называют это «фанатской солидарностью» и считают, только постоянно информируя, как украинское так и международное общество о таких «решениях» боевиков, можно будет помочь заключенным. Уже год как луганчане Влад Овчаренко и Артем Ахмеров лишены свободы в оккупированном Луганске за то, что сожгли флаг группировки «ЛНР» и фотографировались с сине-желтой символикой.

Уже десятки украинских футбольных матчей прошли под лозунгом «Свободу Овчаренко и Ахмерову». Своих в беде не бросают, говорят представители луганского ультрас-движения «Чорно-білі», которые опубликовали обращение к другим фан-движениям с просьбой поддержать их побратимов.

Баннеры с такими хештегами появились на секторе краматорского «Авангарда», «Днепра», ровенского «Вереса», харьковского «Металлиста», донецкого «Шахтера» и других клубов.

Кроме того, свою солидарность проявили и фанаты тбилисского футбольного клуба «Динамо».

Перед матчем «Зари» против немецкой «Герты» в Берлине фанатская организация Uasupport.de, которая поддерживает украинские команды на всех спортивных мероприятиях в Западной Европе, организовала информационную акцию в поддержку луганских ультрас, рассказывает лидер украинского проекта в Германии Данил Черкашенко.

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«Наша инициативная группа решила перевести обращение к немецкому обществу, сделать листовки, и раздать их перед матчем. В метро, возле станции, у самого стадиона мы давали листовки и объясняли более детально эту ситуацию. Мы встретили сочувствие и понимание. Некоторые активные фанаты «Герты», которые поддерживают команду на трибуне, забрали экземпляры, чтобы распространить их самостоятельно среди своих фанатов», – говорит Данил Черкашенко.

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По словам лидера Uasupport.de, организаторы такой акции достигли желаемого результата – немецкая общественность заинтересовалась проблемой.

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А баннер ультрас «Зари», который был поднят на выходе команд, не остался без внимания немецких фанатских движений.

В выходные сразу два марша провели футбольные фанаты в Украине. Сначала перед матчем «Мариуполя» и донецкого «Шахтера» более 100 участников прошли от проспекта Металлургов до стадиона «Ильичевец», а после – в Киеве – ультрас «Динамо». Более 200 человек прошли от парка Шевченка до здания представительства Евросоюза в Украине.

«Для меня это очень много значит, потому что я этих ребят знаю лично. Последний раз с Владом я общался за 2 недели до ареста. Ребята год находятся в заключении, там, где ломается человеческая психика. Парни за год не сломались и поддерживают Украину», – говорит луганский активист Денис Кринко.

На этом украинские ультрас останавливаться не собираются. В среде фанатских движений уверяют: заключенных в плену у пророссийских боевиков не оставят и сделают все, чтобы международная общественность повлияла на группировку «ЛНР» и добилась их освобождения.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)