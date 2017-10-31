Бойовики на Донбасі утримують 152 заручники – Ірина Геращенко

На окупованій частині українського Донбасу залишаються в заручниках 152 людини, повідомила 31 жовтня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

«Серед заручників – журналісти, волонтери та 9 жінок. Більше року бойовики утримують у в’язниці 6 підлітків. До заручників не допускають МКЧХ (Міжнародний комітет Червого Хреста – ред.) і міжнародні організації», – вказала Геращенко.

«У Росії утримуються десятки політв’язнів – українців і кримських татар виключно за проукраїнську позицію», – вказала у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради.

Вона зазначила, що «за три роки війни на Донбасі загинуло 2328 армійців Збройних сил, із них 3 жінки, поранені понад 8300 військових, серед них 24 жінки».

Перший віце-спікер нагадала, що, за оцінками ООН, на сході України загинули понад 10 тисяч і поранені 25 тисяч людей.