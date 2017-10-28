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17 лет лишения свободы за сожженный флаг группировки «ЛНР» и фотографию с сине-желтым флагом в Луганске. Такой приговор парню их луганского ультрас-движения «Чорно-білі», Владу Овчаренко, вынесли в группировке «ЛНР», сообщил в социальных сетях журналист Роман Бочкала. Сами луганские сепаратисты на своих ресурсах пока эту информация не подтверждали. В октябре 2016 года четверых луганчан 16-19 лет обвинили в шпионаже, а также публичном надругательстве над «государственным флагом ЛНР». Кто они, обвиняемые в «ЛНР» подростки?

«Создал страницу в твиттере «Луганская хунта», где вел активную поддержку Украины, антипропаганду «ЛНР». Всеми действиями показывал, что «ЛНР» – это плохо, и все в таком духе», – рассказывает на видео Влад Овчаренко.

Это признание выложили в ноябре 2016 года сепаратистские издания. На тот момент о его местонахождении и состоянии друзья из ультрас-движения «Чорно-білі» не слышали уже месяц. Луганчанина Влада Овчаренко так называемое «МГБ ЛНР» задержало после публикации в социальных сетях его фотографий с флагом Украины в центре города и видео, где он с друзьями сжигает флаг так называемой «ЛНР».

Правда, для общественности причину ареста в так называемом «МГБ ЛНР» сформулируют более весомую – «Государственная измена в форме шпионажа, статья 335 УК, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. А также по факту публичного надругательства над «государственным флагом ЛНР», часть 1 статьи 338 УК».

Вслед за признаниями всех задержанных – четырех парней возрастом 16-19 лет, про которых сепаратистские издания еще неоднократно напишут: «неонацисты и ультрас футбольного клуба «Заря» – уже через день появится видео обыска в гараже «Чорно-білих». А тут полный комплект: черно-белые ксерокопии с изображениями эмблемы «АЗОВа», стикеры, трафареты «Правого сектора», даже книги про нацизм…Чем не диверсионная группа, которая по мнению «МГБ ЛНР» – возможно даже готовила подрывы памятников в оккупированном городе.

Правда, из четырех задержанных до суда дошел только Влад Овчаренко. Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко, как утверждают сепаратистские издания, сознались в содеянном, извинились перед жителями так называемой «ЛНР» и даже отказались от обмена, который им предложили бойцы «АЗОВа». Их отпустили после «разъяснительных бесед». Судьба третьего – Артема Ахмерова – неизвестна. Овчаренко же, по сообщению Романа Бочкалы, получил 17 лет строгого режима. После года в незаконном заключении он все еще продолжает считать Луганск Украиной, говорит журналист.

За этот год луганские боевики не пустили к Владу Овчаренко ни родственников, ни представителей ОБСЕ. Украинская сторона про Влада не забыла, утверждает представитель Украины в контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

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Напомним, последний раз обмен прошел в сентябре 2016 года.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)