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Останется на свободе и с «работой», но без рычагов «власти» в виде своих соратников. В Луганске после «отставки» Игоря Плотницкого начались преследования людей из его окружения. Пока что под прицел силовиков попали те, кто активнее всего противостоял путчистам – личная охрана, некоторые депутаты так называемого «народного совета», а также руководитель местной телерадиокомпании.

Луганские сепаратисты демонстрируют, как конфискуют очередной дом у представителей своей же группировки. Если месяц назад из чужого дома «попросили» так называемого «министра внутренних дел» «ЛНР» Игоря Корнета, то на этот раз покинуть помещение пришлось охране отошедшего от «власти» Плотницкого.

Видео «возвращения дома собственникам» разместила на своем сайте так называемая «генпрокуратура» «ЛНР». В сюжете делается акцент на том, что вещи хозяев были выброшены, мебель и техника – разбиты, а подвал дома использовался для пыток.

«В этом погребе пытали людей. И там оставались следы крови. Следы крови были на стенах этого подвала», – рассказывает женщина, которую представили «хозяйкой дома».

Начальником охраны Плотницкого был Евгений Селивестров, которого недавно обвинили в инсценировке так называемого «госпереворота» в 2016 году.

В самом городе после событий недельной давности стало относительно спокойно. Вооруженных людей на улицах нет, административные здания разблокированы. Новоиспеченный главарь группировки Леонид Пасечник даже заявил, что хоть борьба с так называемой «пятой колонной» продолжится, но устраивать охоту на ведьм он не будет.

Однако сейчас под прицел так называемых «силовиков» «ЛНР» попадают люди, которые во время активной фазы борьбы за «власть» в городе стали на сторону Плотницкого и критиковали действия Корнета. Например, неизвестна судьба так называемой «директора ГТРК» «ЛНР» Анастасии Шуркаевой. Именно под ее руководством местный телеканал в негативном контексте освещал все события, связанные с Игорем Корнетом. В том числе и выселение его из чужого дома. После этого в так называемом «МВД» «ЛНР» Шуркаеву обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. А «МГБ» группировки заявило о распространении Шуркаевой дезинформации.

«В частности, задокументированы переговоры Шуркаевой с украинскими журналистами, работающими под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины и иностранных спецслужб. Имеющиеся материалы подтверждают, что основной задачей информационных провокаций и вбросов была дискредитация «правоохранительной системы» «республики» и руководства «МВД» и «МГБ», – говорится в сообщении так называемого «МГБ» «ЛНР».

Где сейчас находится Шуркаева, неизвестно. На местный телеканал уже прислали нового директора – руководителя «пресс-службы» так называемого «МВД» «ЛНР» Сергея Колесникова.

Начали всплывать материалы и по еще одному участнику «информационной кампании против Корнета» – так называемому депутату «народного совета» Виталию Морозову. Он не единожды выдвигал претензии Корнету и требовал его «отставки».

Это именно Морозов обвинил Корнета в пытках и присвоении дома на памятном «заседании» «совмина», с которого и начался конфликт между Плотницким и Корнетом.

«Так может быть «пятая колонна» – это «министр внутренних дел»? После сегодняшнего «комитета» мы все больше убеждаемся в том, что действия «министра внутренних дел» не соответствуют занимаемой «должности», – заявлял Морозов 10 ноября.

Однако после того, как Плотницкий подал в «отставку», «силовики» взялись за Морозова: «прокуратура» «ЛНР» сообщила, что расследует «дело» трехлетней давности об изнасиловании местной жительницы в Брянке, к которому причастны сотрудники «военной комендатуры». Сюжет об этом сделал и сепаратистский телеканал «Луганск 24». В нем хоть напрямую не называется фамилия Морозова, но акцент сделан на том, что в деле замешаны так называемые «депутаты».

«По данному факту проходят «проверки». В распоряжении «следствия» есть свидетельские показания в причастности к данному «преступлению» ряда «депутатов», – говорится в сюжете.

Тем временем, на местных пабликах в соцсетях выложили все подробности «делa», где прямо названо имя фигуранта.

К самому Игорю Плотницкому у «силовиков» группировки претензий нет: новый главарь Игорь Пасечник позиционирует его как переговорщика в Минском процессе. Однако путей к возвращению в Луганск Плотницкому практически не оставили: зачистка его людей в так называемых «министерствах» и «ведомствах», похоже, продолжиться.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)