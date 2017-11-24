Заміна одного «контуженого» на іншого не має принципової різниці – Яхно про «відставку» Плотницького

Заміна Ігоря Плотницького на посту ватажка угруповання «ЛНР» не призведе до принципових змін у ситуації на окупованій території, а призначений на цю посаду Леонід Пасічник, ймовірно, залишиться на цій посаді надалі – так вважають політологи. На їхню думку, ситуація в окупованому Луганську ще раз підтверджує, що розвиток подій там повністю контролюється з Москви.

Інформацію про те, що ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький написав заяву про відставку, ввечері 24 листопада повідомив так званий «голова народної ради ЛНР» Володимир Дегтяренко. Відразу після цього так званий «керівник міністерства державної безпеки ЛНР» ( у російському скороченні «МГБ») Леонід Пасічник заявив, що до проведення «виборів» на підконтрольній угрупованню території він буде виконувати обов’язки голови «ЛНР».

У своїй заяві Пасечник також озвучив причину відставки Плотницького за версією угруповання.

«Позначилися численні бойові поранення, наслідки контузії. Відповідно до його рішення, я беруся до виконання обов’язків голови «республіки» надалі до майбутніх виборів. Я також від себе заявляю про свою прихильність мінським угодам. «Республіка» послідовно буде виконувати взяті на себе відповідно до цих угод зобов’язання», – заявив Пасічник.

На думку політолога Володимира Фесенка, події останніх днів у Луганську та призначення Пасічника означають, що у Росії існує конфлікт так званих «башт Кремля» щодо Донбасу, і Москва не мала конкретного вирішення проблеми.

ФСБ бере гору – Фесенко

Ця криза стала вироком для Плотницького. Луганськ чи Донецьк нічого не вирішує, а все вирішується у Москві

«Вся ця криза стала останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння щодо Плотницького. Він і був слабкою ланкою, але він ставив підпис під мінськими угодами, окрім того, не було варіанту щодо заміни. До того ж, якщо замінювати надто часто, то це ознака нестабільності. Але ця криза стала вироком для Плотницького, а через те, що не було кандидатури на заміну, виникла ця пауза. Дуже симптоматична та показова, вона зайвий раз підтвердила, що Луганськ чи Донецьк нічого не вирішує, а все вирішується у Москві. А якщо у Москві немає готового рішення, то виникає зависання», – зазначає Фесенко.

На думку політолога, те, що після конфлікту виконувати обов’язки голови «ЛНР» став керівник «МГБ», може означати, що перемогу отримала сила, що підтримувалися силовим блоком Росії, чи Федеральною службою безпеки.

Потрібна була нейтральна фігура, яка поза конфліктом. За відсутності політичного життя альтернативних кандидатур дуже мало

«У Кремлі є така традиція: коли помирали вожді СРСР, то той, хто очолює похоронну комісію, той стає майбутнім генсеком. У цьому випадку виконувач обов’язків з високою ймовірністю може стати і наступником. Важливо те, що цим керівником не став не один з двох, хто представляв сторони конфлікту, – Плотницький та Корнет (Ігор Корнет – так званий «міністр внутрішніх справ ЛНР» – ред.). Потрібна була нейтральна фігура, яка поза конфліктом, це теж спосіб вирішення. Це теж говорить на користь того, що Пасічник може стати керівником цього утворення. За відсутності політичного життя альтернативних кандидатур дуже мало», – каже він.

Тут важливі не «башти Кремля» – Яхно

Натомість політолог Олеся Яхно вважає, що розвиток подій в окупованому Луганську свідчить про бажання поділити сфери впливу та бізнес-інтереси. Зокрема, і колишніх українських олігархів, близьких до «сім’ї» Януковича.

Це можуть бути розборки навколо грошей. Виник конфлікт серед бойовиків, який вимагав вирішення з боку Росії, яка відповідає за призначення всіх цих товарищів

«В ОРДЛО були вкрадені українські підприємства, а у цій схемі бере участь частина так званих «біженців» – це Курченко та інші з колишнього оточення Януковича. Плюс до цього представники російської влади, які на цьому, можливо, заробляють. І це можуть бути розборки навколо грошей. Хтось порушив якісь домовленості, виник конфлікт серед бойовиків, який вимагав вирішення з боку Росії, яка відповідає за призначення всіх цих товарищів», – коментує Олеся Яхно.

На її думку, не слід відкидати можливості того, що Росія буде міняти свою тактику щодо Донбасу.

Якщо одного «контуженого» поміняють на іншого, який з часом стане теж «контуженим», на мою думку, тут немає принципової різниці

«Ми чули заяви різних політиків і про об'єднання цих двох утворень з метою економії, і про замороження конфлікту, його «придністровізацію», і про військову ескалацію. Такі варіанти розвитку. Я думаю, це найбільш важливо, а не те, чи конкурують якісь «башти Кремля». Ось це для нас принципово. А якщо одного «контуженого» поміняють на іншого, який з часом стане теж «контуженим», на мою думку, тут немає принципової різниці», – вважає Яхно

Останніми днями в Луганську розгортався конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. Відправлений Плотницьким у відставку Корнет вийшов з-під контролю, його озброєні люди контролювали центр міста. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

Зараз ресурси луганських бойовиків повідомляють, що адмінбудівлі розблоковано. Наповнення міста озброєними людьми і технікою вони називають «спільними з «ДНР» навчаннями», які «завершено».