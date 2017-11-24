Кремль може зробити із Плотницького подвійну маріонетку (огляд преси)

Заколотники на чолі з Ігорем Корнетом поступово беруть під контроль угруповання «ЛНР», стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що режим ватажка бойовиків Ігоря Плотницького, який він збудував за сприяння російських штиків в окупованому Луганську, виявився недостатньо зцементованим і хитким. Тим більше, коли на крісло «Плотви» (саме так свого ватажка зневажливо називають самі бойовики в соцмережах) претендує не кращий за нього запроданець Ігор Корнет, керівник так званого «МВС» угрупування «ЛНР». Вiн отримав підтримку, як колись і Плотницький, у вигляді тих-таки російських багнетiв i кулаків хлопчиків Захарченка – ватажка угруповання «ДНР». Докладніше йдеться в матеріалі «Плотва» Корнету по зубах».

А тим часом, Збройні сили України скористалися колотнечею бойовиків угруповання «ЛНР» і покращили свої позиції на луганському напрямку. Конкретніше про їхні успіхи розповідає газета «Україна молода» у матеріалі «Тактичні маневри під Світлодарськом».

Коментує можливу заміну куратора окупованої Луганщини і «Газета по-українськи». Експерти видання переконані, що це боротьба між Кремлем, ФСБ і Міноборони Росії. Однак до збройного протистояння навряд чи дійде. Бо Кремль віддасть угруповання міністерству оборони. Разом із бюджетом. Можливо, Плотницького залишать керівником. Повернеться з Москви і займе ту саму посаду, але без повноважень. Сидітиме в кріслі як подвійна маріонетка, бо його підпис стоїть на Мінських домовленостях. Корнет може отримати повноваження і гроші. Стратегічно таке протистояння для України – великий плюс. Укотре Путін образив ФСБ. Генерали не отримають конвертів із відкатами від Плотницького на Новий рік. Такі речі не пробачають. Якщо трон у Кремлі розхитається, ФСБ допоможе вибити його з-під Путіна, зазначає видання.

Газета «Голос України» у статті «Хвиля внутрішньої міграції – від війни подалі» розповідає про масову втечу мешканців з окупованої Луганщини. Експерти видання не виключають, що в ОРДЛО нині відбувається «репетиція» протистояння російських силовиків, яке незабаром очікує Росію. До того ж учора на Донбас вирушила чергова «гуманітарна посилка» від Кремля. Після її доставки традиційно починається загострення на фронті. Експерт вважає, що цього разу «гумконвой» везе «живе» підкріплення проросійським військовим формуванням. За словами експерта «України молодої», доставку продукції «воєнторгу» Росія налагодила через залізницю.

Україна так і не розірвала дипломатичні відносини з Росією. Схоже, що й закон про реінтеграцію Донбасу цьому також не допоможе, припускає газета «Україна молода». Тим часом у газетярів немає сумнівів у тому, що ідея розриву відносин iз Росією блокується на найвищому рівні. Про те, чому необхідно розірвати дипвідносини з державою-агресором, йдеться в статті «На двох стільцях». Серед аргументів газета наводить і те, що держава отримає можливість раз і назавжди очистити свою територію від представників російських спецслужб, які перебувають на її території цілком легально, прикриваючись дипломатичним статусом.

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