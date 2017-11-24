Ватажок угруповання «ЛНР» Плотницький подав у відставку – сепаратистські сайти

Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку, повідомляють сепаратистські сайти.

За повідомленнями, надійшла заява Плотницького «про складання повноважень і його заява про призначення на посаду в.о. голови «ЛНР» Леоніда Пасічника».

Центр Луганська, який перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР», вже кілька днів патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 23 листопада повідомив, що Плотницький поїхав до Росії, «ймовірно, … на «рішалки» до своїх московських кураторів». Раніше вже були повідомлення про втечу лідера бойовиків у Росію, однак сам Плотницький заперечив ці дані.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що приїзд Плотницького до Москви не є «питанням Кремля».

Державна прикордонна служба України заявила 23 листопада, що вживає додаткових заходів безпеки через загострення ситуації в окремих районах на сході країни.

Увечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко через події в Луганську провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.