Прикордонники заявили про посилення заходів безпеки через загострення в ОРДЛО

Державна прикордонна служба України заявила 23 листопада, що вживає додаткових заходів безпеки в зоні проведення антитерористичної операції через загострення ситуації в окремих районах на сході країни.

«У зв'язку із загостренням внутрішньої ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей не виключається можливість ескалації конфлікту або будь-яких провокаційних дій з боку російських найманців. Саме тому в межах компетенції Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування», – йдеться в повідомленні відомства.

Прикордонники повідомляють, що збільшили кількість прикордонних загонів, активно використовують технічні засоби контролю, до перевірок залучають службових собак.

Центр Луганська, який перебуває під контролем бойовиків угруповання «ЛНР», вже третій день патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

Увечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко через події в Луганську провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.