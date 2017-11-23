Радіо Свобода Daily: «зелені чоловічки» з «ДНР» приїхали в «ЛНР»?

Продовження «перевороту» в «ЛНР»?

Ватажок угруповання «ЛНР», яке в Україні визнане терористичним, Ігор Плотницький заявив про «державний переворот» в окупованому Луганську і заперечив свій виїзд у Росію. Він звинувачує Ігоря Корнета, який відмовився визнавати «указ» про свою відставку з посади «міністра МВС».

Тим часом озброєні люди без розпізнавальних знаків, які діють в інтересах Ігоря Корнета, провели «арешт» працівників так званої «генпрокуратури» угруповання «ЛНР». За деякими повідомленнями, люди у формі без розпізнавальних знаків прибули з угруповання «ДНР».

У Міністерстві оборони України повідомили, що через ситуацію в окупованому Луганську ЗСУ привели в бойову готовність резервні підрозділи.

Про те, куди дивляться куратори з Москви і чи є це війною різних веж Кремля – Суркова нібито з ФСБ, – говорили в програмі «Ваша Свобода».

Тепер коротко про не менш важливе.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань, а також підписав закон про внесення змін до низки кодексів, зокрема Кримінального процесуального кодексу. Чи є у законі «поправка Сотник-Сироїд», поки не відомо, адже документ ще не оприлюднили.

Військова прокуратура зробила висновок, що на військових складах у Калинівці на Вінниччині, де у вересні сталися вибухи, не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму.

Полтавська суддя Лариса Гольник заявила про напад.

А керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького госпіталізували до лікарні, ймовірно, з підозрою на інфаркт.

Довічне ув’язнення для Младича

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії засудив до довічного ув’язнення генерала Ратка Младича, колишнього командувача збройних сил боснійських сербів. Його справа розглядалася майже 5 років.

73-річного Младича засудили за скоєння геноциду у Сребрениці, за злочини проти людяності, за винищення, вбивства мирного населення, депортації, переселення та терор. Він особисто командував обстрілами боснійської столиці Сараєва, в якій упродовж тисячоденної сербської облоги загинуло майже десять тисяч мирних мешканців. Він керував і захопленням Сребрениці, коли його солдати безжально ліквідували понад вісім тисяч полонених, від підлітків до чоловіків похилого віку.

Що ж до його поведінки під час суду, то коли той увійшов до судової зали, він усміхався й перехрестився, хоча колись – як комуністичний офіцер – був завзятим атеїстом. А коли суддя став перелічувати злочини, скоєні силами, котрими командував Младич, генерал відповів лайкою. Він вигукував: «Вони брешуть, ви брешете. Я погано почуваюся». Через це його усунули з зали.

Крім того, Младич у перебігу процесу часто сидів у залі з кашкетом на голові, щоб таким чином показати зневагу до трибуналу. В час винесення вироку він мав червону краватку з абревіатурою Комуністичної партії Російської Федерації. Деякі газети в регіоні стверджують, що Младич 14 років успішно переховувався у Сербії саме тому, що його захищали і росіяни.

Уламками пам’ятника бійцям УПА посипали польську дорогу

Війт ґміни (територіальної громади) Стубно на сході Польщі Януш Слабіцький заявив, що уламки з демонтованого в селі Грушовичі пам’ятника бійцям Української повстанської армії використали для ремонту доріг. За словами війта, він очікував, що «бандерівці захочуть зробити з каменів реліквії й національну святиню». «Тому я запобіг цьому. В іншій ситуації я повернув би це каміння, але знаючи, до чого йде, ми зробили так, як я сказав», – зазначив Слабіцький. Протест із приводу демонтажу пам’ятника на кладовищі у Грушовичах висловило Об’єднання українців Польщі, назвавши подію «черговою антиукраїнською провокацією».

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