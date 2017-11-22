Полтавська суддя Гольник заявила про напад на неї, поліція перевіряє

Полтавська суддя Лариса Гольник заявила про напад неї.

«Щойно на мене напали. Я біля вічного вогню. На допомогу», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Інших подробиць вона не повідомила.

За словами керівника прес-служби поліції Полтавської області Юрія Сулаєва, до правоохоронців надійшла інформація про побиття в парку одного з суддів місцевого суду, на місці події працює слідчо-оперативна група. Силовики з’ясовують обставини інциденту.

У травні 2014 року до Октябрьского районного суду Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів відносно земельних ділянок, які він надав своїй падчерці.

Гольник відмовилася винести рішення на користь мера Полтави Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційне викриття мера та тиск на Ларису Гольник з боку головуючого суду.