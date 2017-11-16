Суд узяв під домашній арешт активістку Femen, підозрювану в підпалі макета трамвая у Вінниці

Вінницький міський суд узяв під нічний домашній арешт учасницю жіночого феміністського руху «Фемен», яка, як встановило досудове розслідування, умисно підпалила макета фотолокації «Трамвайчик» біля фірмової крамниці «Рошен» у центрі Вінниці в ніч на 14 листопада.

Як мовиться в повідомленні, активістку затримали ввечері того ж дня вже в Києві і підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство.

Слідчий суддя ухвалив застосувати до активістки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00 строком на 60 діб за місцем проживання, повідомили в суді.

Сама 25-річна киянка (за повідомленнями, йдеться про Алісу Виноградову – ред.) заявляла, що не вчиняла хуліганських дій, а «виступила з акцією протесту», мовиться в повідомленні суду.

Після знищення декоративного трамвайчика рух Femen узяв на себе відповідальність за це. «Приводом для акції стали чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича (президента України Петра Порошенка, головного власника компанії «Рошен», що нині перебуває під керуванням сліпого трасту – ред.), пов’язаних із публікацією «райських документів», – мовилося в дописі руху у фейсбуці. Нині цього допису і долучених до нього фотографій уже немає.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов назвав підпал декорації «банальним вандалізмом».

В інтернеті і соцмережах звернули увагу, що зйомки підпалу, здійсненого о 1-й годині ночі, вже вранці вийшли в ефірі російського телеканалу «РЕН-ТВ».

Це вже не перша акція «Фемен», спрямована проти президента України в популістському дусі. 7 листопада активістка руху закликала «скинути ненависну династію царя Порошенка» і «роздушити шоколадну гідру», а пізно ввечері 31 жовтня підпалила іграшкових ведмедиків, що стояли біля однієї з крамниць фірми «Рошен», із закликом до імпічменту президента.

Про всі ці акції і їхні гасла активно повідомляли російські засоби інформації.

«Райськими документами» назвали чергову оприлюднену нещодавно порцію викрадених раніше документів про офшори, за даними яких деякі журналісти-розслідувачі стверджували, що метою створення однієї з офшорних компаній у справі майна Порошенка «могла бути мінімізація податків», хоча ніяких доказів такої мінімізації вони не навели. Юридичні радники президента заявили про маніпуляцію журналістів із матеріалами і повідомили, що йшлося про уникнення подвійного оподаткування при тодішній спробі продати корпорацію «Рошен» і що в разі такого продажу кошти, виручені за нього, надійшли б до України і були б належно оподатковані.