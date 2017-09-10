Біля «Краковця» затримали активістку «Фемен», що критикувала і Саакашвілі, і Порошенка

Біля пункту пропуску «Краковець», де прихильники Міхеїла Саакашвілі збираються «зустрічати» його з Польщі, поліція затримала напівоголену активістку руху Femen, що протестувала проти дій і Саакашвілі, і влади України щодо одне одного.

Вона мала на оголених грудях напис англійською «Дурні без кордонів», у руках тримала портрети Міхеїла Саакашвілі і президента України Петра Порошенка, а ноги мала розфарбовані смугами кольорів українського і польського прапора.

«Акт Femen спрямований на демонстрацію всієї глибини цинічного ідіотизму, влаштованого українсько-грузинським дуетом на українсько-польському кордоні. Низькопробне політичне шоу з участю українських і грузинських тітушок має на меті відвернути увагу від голоду, війни і насильства. Ситуація виходить поза межі здорового глузду і людського терпіння», – мовиться в заяві організації.

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею.

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Він і його прихильники стверджували, що влада збирає сили, щоб не впустити його до України. Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі.

Напередодні околиці пункту пропуску оточили колючим дротом. За словами керівництва ДПСУ, прикордонники проводять свої навчання, крім того, вони посилили заходи безпеки через майбутні російсько-білоруські військові навчання.

У таборі демонстрантів перебуває, за різними повідомленнями, від тисячі до трьох тисяч людей, мітинг відбувається без інцидентів під спостереженням близько ста працівників поліції; рух автомашин через «Краковець» у бік Польщі фактично зупинений. Біля місця мітингу поліція затримала групу чоловіків, переважно в камуфляжі, декого зі зброєю, що прямували до місця події; хто вони, ще достеменно не відомо.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з-під пункту пропуску «Краковець».

Прикордонники вже нагадували, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, як він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.