Саакашвілі заявив, що не має «плану «Б», якщо його не впустять до України

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, заявив, що не має ніякого «плану «Б» на випадок, якщо його не пропустять через кордон до України.

На зустрічі з журналістами в польському Ряшеві він підтвердив, що їде до України разом зі своїм 11-річним сином і має гарний настрій.

«Я не маю наміру влаштовувати ніяких «майданів», я маю намір просто пройти прикордонний кордон і заїхати в Україну... Я збираюсь приїхати і відстоювати свої права в суді. Моя мета зараз - повернутися в Україну. Я її люблю. Я відчуваю себе українцем і поважаю українське суспільство… В мене немає планів когось скидати», – заявив, серед іншого, Саакашвілі.

Після цього він у супроводі групи народних депутатів України й інших осіб вирушив автобусом у бік кордону з Україною.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею.

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Він і його прихильники стверджували, що влада збирає сили, щоб не впустити його до України. Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі.

У таборі демонстрантів перебуває, за різними повідомленнями, від тисячі до трьох тисяч людей, мітинг відбувається без інцидентів під спостереженням близько ста працівників поліції; рух автомашин через «Краковець» у бік Польщі фактично зупинений. Біля місця мітингу поліція затримала групу чоловіків, переважно в камуфляжі, декого зі зброєю, що прямували до місця події; хто вони, ще достеменно не відомо.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з-під пункту пропуску «Краковець».

Прикордонники вже нагадували, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, як він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.