Поліція: ніч на пункті пропуску «Краковець» минула спокійно

Поліція Львівської області повідомила, що ніч на пункті пропуску «Краковець», де прихильники Міхеїла Саакашвілі збираються «зустрічати» його з Польщі, минула спокійно.

Упродовж ночі на неділю жодної інформації про правопорушення або надзвичайні події до підрозділів поліції не надійшло, протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій не зафіксовано, мовиться в повідомленні.

«Поблизу пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні розміщено наметове містечко учасників раніше заявленого масового заходу. На прохання низки народних депутатів, організаторів цієї акції та представників громадських організацій поліція здійснює посилену охорону публічної безпеки і порядку. На місці перебуває начальник поліції Львівської області Валерій Середа, а також керівники структурних поліцейських підрозділів. Правоохоронці продовжують нести службу згідно з раніше розробленою розстановкою сил і засобів поліції», – мовиться в повідомленні.

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з-під пункту пропуску «Краковець».

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Він і його прихильники стверджували, що влада збирає сили, щоб не впустити його до України. Низка політиків і політичних сил заявила, що збирає людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі. Прикордонники нагадали, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур повідомляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, як він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.