МВС: поліцейські заступили на нічне патрулювання біля пункту пропуску Краковець на Львівщині

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що ввечері 9 вересня на нічне патрулювання біля пункту пропуску Краковець на Львівщині заступили патрульні поліцейські і працівники Яворівського районного відділу поліції.

«Під час інструктажу правоохоронців орієнтовано на чітке дотримання вимог законодавства, а також оперативне реагування на правопорушення», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці МВС.

За попередньою інформацією, завтра поблизу пункту «Краковець» очікується перебування близько трьох тисяч осіб, вказують правоохоронці.

«Поліцейських орієнтовано на чітке дотримання вимог законодавства, а також на швидке реагування і припинення правопорушень. Водночас Національна поліція закликає усіх учасників цього масового заходу – дотримуватися закону, не порушувати правопорядок і бути взаємоввічливими», – вказав заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Наприкінці липня 2017 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату колишнім головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі, який зараз перебуває у Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Ряд українських політиків заявили, що разом із прихильниками організують зустріч Саакашвілі на кордоні. Частина учасників цієї акції прибули на територію неподалік пункту пропуску «Краковець» удень 9 вересня. Вони заявляють, що побачили на місці планованих заходів молодиків спортивної статури, яких вважають «тітушками». Як стверджує у Facebook соратник Саакашвілі, член «Руху нових сил» Давид Сакварелідзе, «поліція бездіяльна і працює синхронно з тітушками».

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.