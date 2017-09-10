Львів: відділок РНС заявив про відмову від зустрічі Саакашвілі, потім про зламування сторінки

Львівська обласна організація партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» заявила в ніч на неділю, що відмовилася від участі в недільній акції зустрічі лідера партії Міхеїла Саакашвілі на кордоні з Польщею, а потім про те, що її сторінку зламали.

У первісному повідомленні, що вже зняте зі сторінки РНС Львівщини у фейсбуці, йшлося про те, що рада Львівської обласної організації вирішила відмовитися від участі в акції після суботнього вечірнього інциденту біля табору демонстрантів поблизу пункту пропуску «Краковець».

За повідомленням, рішення про організацію «масової зустрічі» Саакашвілі ухвалювали на умовах, що акція відбудеться в мирний і законний спосіб. Але ввечері в суботу керівник табору партійців, розгорнутого за 200 метрів від пункту пропуску, координатор Львівської обласної організації РНС Василь Курій отримав повідомлення від начальника Львівської обласної поліції Валерія Середи, що в бік табору з метою розташуватися рухається понад 10 легкових автомобілів, «у яких, за інформацією правоохоронців, є зареєстрована зброя».

«Курій довів інформацію до служби безпеки табору і керівництва партії. Член Ради партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі, народний депутат Юрій Дерев’янко дав вказівку зустріти колону, оглянути автомобілі і не дозволити проникнення будь-якої зброї, навіть легальної, на територію наметового містечка. Як тільки керівники табору разом з правоохоронцями зупинили колону при в’їзді, один з лідерів РНС Давід Сакварелідзе усунув Курія від керівництва табору», – мовилося в повідомленні.

Копія первісної заяви, передрукована у фейсбуці. У коментарях автор передруку, маючи на увазі народного депутата Семена Семенченка (фракція «Самопоміч»), додав: «Семенченко привіз зі собою людей, котрих ми не чекали».

Через кілька годин Львівська обласна організація РНС оприлюднила у фейсбуці нову заяву, знявши попередню. У новій заяві стверджується, що то була «масштабна атака на акаунти наших активістів у соцмережах», складається вина за це на «українських бариг» і мовиться, що «зустріч відбудеться, як було заплановано».

«Будь-яка дивна інформація про скасування зустрічі Михайла, про те, що він вже в Україні, і все подібне від імені людей, яких ви знаєте і яким довіряєте, може означати, що їх «зламали», – мовиться в новій заяві РНС Львівщини.

Тим часом у фейсбуці координатора РНС Львівщини Василя Курія на цей час залишається нічне повідомлення про те, що Львівська обласна організація «Руху нових сил Михайла Саакашвілі не буде брати участі в запланованій раніше акції зустрічі Міхеїла Саакашвілі у пункті пропуску «Краковець» у неділю.

Перед цим, по півночі на неділю, він же повідомляв, що «спільно з правоохоронцями не пропускав у табір, де перебувають мирні люди, автомобілі без перевірки», бо, «за інформацією правоохоронців, там могла бути зброя. «Давід Сакварелідзе як один з керівників партії наказав мені скласти повноваження коменданта табору. Я виконав наказ і разом з людьми, яких привів, залишив табір», – мовиться в повідомленні Василя Курія.

У коментарях у фейсбуці вже вранці Курій дописав: «Коли сьогодні розвиднілося і зійшло сонечко, львів’яни в камуфляжах ряджені як один виїхали на «Краковець». Але то таке. Я щиро бажаю сьогодні перемоги команді Михайла Саакашвілі».

У соцмережах припускають, що може йтися не про «зламування сторінок», а про розкол у львівській організації РНС.

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, раніше оголосив, що в неділю буде «в’їжджати до України» з Польщі на пункті пропуску «Краковець».

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з-під пункту пропуску «Краковець».

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур повідомляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, як він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

Прихильники Саакашвілі заявляли, що будуть «зустрічати» свого лідера на кордоні. У лавах демонстрантів має бути й низка народних депутатів, що мають право недоторканності. Супротивники Саакашвілі заявляють, що йдеться про провокацію. Прикордонники нагадали, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості.