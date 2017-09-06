Громадська рада при ДПСУ закликала Саакашвілі і прихильників до стриманості

Громадська рада при адміністрації Державної прикордонної служби України закликала до стриманості Міхеїла Саакашвілі, який анонсував повернення до України з-за кордону, і його прихильників, що заявляли про плани влаштувати акцію «зустрічі».

Зокрема, рада пригадала, що Саакашвілі, колишній голова Одеської ОДА, а раніше колишній президент Грузії, свого часу теж був прикордонником, коли служив строкову службу у прикордонних військах СРСР у пункті пропуску летовища «Бориспіль» під Києвом. Громадська рада закликала його «утриматися від будь-яких образ та провокації відносно своїх побратимів-прикордонників, спроб нелегального, а тим паче силового проникнення (повернення) в Україну».

До політиків, посадовців та інших учасників акції «зустрічі» звернений заклик дотримуватися законодавства і «вирішувати питання виключно у правовий спосіб, утриматися від будь-якого застосування сили, а тим паче зброї, з повагою ставитися до захисників кордонів Батьківщини».

Громадська рада висловила глибоку стурбованість тим, що до ескалації протистояння навколо планів повернення Саакашвілі долучилася низка політичних сил, громадських організацій, відомих народних депутатів та окремих активістів, при чому навіть звучать публічні заклики і погрози щодо застосування сили та зброї.

«Окремі безвідповідальні особи намагаються втягнути у вир протистояння низку правоохоронних органів, насамперед, Державну прикордонну службу України. Особливо небезпечним є те, що йдеться про можливі акції громадянського протистояння та/або непокори на державному кордоні України, режим якого, як відомо, регулюється не тільки національними, але й міждержавними та міжнародно-правовими актами», – мовиться у зверненні.

Такі дії, що «межують із провокацією на державному кордоні», можуть «не тільки завдати непоправної шкоди міжнародному іміджу Україні та нашій співпраці з європейськими партнерами, але й призвести до прикордонного інциденту», заявила громадська рада.

При цьому вона висловила сподівання «на високу свідомість і відповідальну поведінку всіх українських патріотів, які висловлюватимуть свої політичні погляди та громадянську позицію на державному кордоні України».

Раніше Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, заявив, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею. Він і його прихильники стверджували, ніби влада збирає сили, щоб не впустити його до України.

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Низка політиків і політичних сил уже заявила, що збирає людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди планують прибути й деякі народні депутати, що мають право недоторканності.

За повідомленнями, прикордонники, Служба безпеки України, інші силові і правоохоронні структури заявили, що заборон на в’їзд Міхеїла Саакашвілі не існує.

Але в Генеральній прокуратурі України нагадували, що через те, що Саакашвілі в момент втрати громадянства України став особою без громадянства, для в’їзду на територію України йому, відповідно до українського законодавства, потрібна в’їзна віза.

Державна прикордонна служба України, зі свого боку, попереджала, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять його за межі України.

Останніми роками Міхеїл Саакашвілі, свого часу президент Грузії, жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляв про свої плани скинути її.

Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Сам Саакашвілі на той момент перебував за кордоном, у США, і перебуває за межами України досі, подорожуючи країнами Європи.