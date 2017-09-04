«Якщо Саакашвілі дійсно піде напролом, будуть сценарії затримання» – політолог

Вже наприкінці тижня, 10 вересня, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України через пункт пропуску «Краковець». Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала, що має намір вилучити в нього паспорт і не впускати до країни, адже громадянство політика указом припинив президент Петро Порошенко. Соратники Саакашвілі анонсують мирну громадську акцію: скликають до «Краковця» активістів та депутатів, шукають підтримки європарламентарів. А також запевняють: лідер «Руху нових сил» не прориватиме кордону, все буде законно.

Перша «хвиля» симпатиків Міхеїла Саакашвілі, переважно з півдня та сходу України, зустрінуться вранці 9 вересня у Львові і вирушать у бік пункту пропуску «Краковець». Вони матимуть із собою намети, теплий одяг та взуття, їжу, щоб мати зможу залишатись там стільки, скільки потрібно. Про це розповів член ради «Руху нових сил» Семен Кривонос під час прес-конференції.

«Це вони за власний кошт організовують і рухатимуться переважно власним транспортом. Колон із величезними автобусами не очікується», – сказав Кривонос.

Вже 10 вересня вранці приїдуть депутати, які підтримують Саакашвілі, а також решта активістів, додав він. Учасники акції самоорганізовуватимуться, аби все відбулося без інцидентів, сказав Кривонос.

Прибічники Саакашвілі сподіваються, що низка українських депутатів приїдуть його підтримати. Йдеться про Мустафу Найєма, Світлану Заліщук, Сергія Соболєва, Семена Семенченка, Юлію Тимошенко.

І п’ятеро європарламентарів (з Литви, Великої Британії, Естонії та Чехії) вже офіційно висловились на підтримку лідера «Руху нових сил», додала інша представниця цієї політичної сили Ольга Галабала.

Готуються провокації?

Водночас, за словами Галабали, до приїзду Саакашвілі готуються провокації, зокрема за участю «тітушок».

Ми очікуємо провокацій

«Ми очікуємо, що буде перекритий пункт «Краковець». Можливо, буде перекрита дорога, яка веде до пункту, під виглядом ремонтних робіт. Ми очікуємо провокацій з боку таких політиків, як Ляшко (лідер Радикальної партії – ред.), Мосійчук (депутат від Радикальної партії – ред.), Ківа (лідер Соціалістичної партії України – ред.)», – заявила Галабала.

Адвокати Міхеїла Саакашвілі наполягають, що рішення Комісії з питань громадянства, під яким підписався президент Порошенко, незаконне.

По-перше, держава відмовляється надати повний указ про рішення припинити громадянство Саакашвілі, доступним є лише витяг, каже адвокат Назар Кульчицький.



По-друге, немає реальних підстав не пропускати екс-очільника Одещини до України, адже він зараз є особою без громадянства, яка постійно проживає на території України.

Ніхто не може бути позбавлений права повернутися у свою власну країну

«Є положення пункту 4 статті 12 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, яке говорить про те, що ніхто не може бути позбавлений права повернутися у свою власну країну. Михайло Саакашвілі користується, безумовно, цим правом», – сказав адвокат.

І по-третє, громадянство Саакашвілі припинили тоді, коли він був за кордоном. А отже, йому не дали можливості підготувати вдома відповідні документи, що дозволили б без громадянства в’їхати на територію України, резюмує Кульчицький.

Ольга Галабала додає, що станом на сьогодні Служба безпеки запевнила «Рух нових сил»: немає заборони в’їзду Саакашвілі на територію України.

«Ми не виключаємо, що в день перетину кордону чи за день така заборона з’явиться. Тоді це буде зловживанням владою та службовим становищем», – додала вона.

У Держприкордонслужбі послідовно заявляють, що не дозволять Міхеїлу Саакашвілі повернутись до України, проте 10 вересня працюватимуть у штатному режимі.

Згідно зі встановленим порядком, у Саакашвілі мають вилучити український паспорт, коментував раніше речник відомства Олег Слободян. У такому разі екс-очільник Одещини втратить право перетинати кордон і буде змушений повернутись до Польщі, додають у Держприкордонслужбі.

Цілком природньо, що Служба безпеки України заявила, що Міхеїлу Саакашвілі не заборонено в’їзд до України – таке рішення ухвалюється щодо тієї чи іншої особи через, скажімо, загрози національній безпеці. Натомість Держприкордонслужба планує заборонити політику перетин кордону на підставі того, що його громадянство припинене. Тож з позиції права відомство, дійсно, може забрати у Саакашвілі паспорт і повернути політика в Польщу. Це пояснює експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.

«Але про те, що ці обставини, які стали основою для припинення громадянства, не були відомі раніше (коли був головою Одеської ОДА, скажімо), є сумніви. Хоча з точки зору права і немає значення, коли це стало відомо», – додав експерт.



Що відбуватиметься 10 вересня?

Якщо Саакашвілі дійсно піде напролом – будуть затримання

До 10 вересня ситуація навколо повернення Міхеїла Саакашвілі активно підігріватиметься в медіа соратниками колишнього президента Грузії, каже директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. Натомість президент Порошенко самоусунувся і уникатиме коментування цієї теми. Хоча не перед камерами він приділяє багато уваги майбутньому приїзду Міхеїла Саакашвілі, каже експерт. Зрештою, в неділю у «Краковці» кожен діятиме відповідно до того, як поведеться інша сторона, каже Давидюк: «Якщо Саакашвілі піде напролом, будуть сценарії затримання. Якщо він прийде просто пофотографуватись, щоб сказати, що його не пускають, буде інший сценарій. Якщо зроблять сценарій із «тітушками» і буде бійка, – ще інший сценарій розвитку».



Сам же Міхеїл Саакашвілі в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що парламент готує законопроект, присвячений йому особисто: щоб позбавити права в’їжджати до країни на 10 років.

«Це проект не новий. Вони його згадали. І на цьому тижні вони приймуть цей закон та інший – щодо кримінальної відповідальності за нелегальний перетин кордону, який ініціював особисто Порошенко. Тобто, два закони, які присвячені особисто мені», – сказав політик.

Раніше в партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявили про затримання прес-секретаря політичної сили Мар’яни Поштар біля кордону з Польщею. У Держприкордонслужбі заявили, що про затримання не йшлось: прикордонники знайшли її, коли Поштар несанкціоновано проводила фото- і відеозйомку позицій на кордоні, і роз’яснили їй порядок зйомок.

Колишній радник міністра внутрішніх справ, а сьогодні лідер Соціалістичної партії Ілля Ківа погрожував особисто розстріляти народних депутатів, які 10 вересня зустрічатимуть Саакашвілі на державному кордоні України.