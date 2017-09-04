Саакашвілі заявляє, що він їздить Європою з українським паспортом

Міхеїл Саакашвілі, якому у липні указом президента припинили українське громадянство, заявляє, що він подорожує Європою з українським паспортом.

«Копенгаген, куди я прибув з моїм українським паспортом на зустрічі з лідерами Європейської народної партії та європарламентарями. Вранціпровели змістовну бесіду з головою найбільшого європейського політичного об'єднання Джозефом Доулом і генеральним секретарем Антоніо Салафранкою», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США, звідки прибув до Польщі, а згодом до Литви. Потім він знову перебував в Польщі.

Саакашвілі анонсував, що 10 вересня він має намір повернутися до України і планує зробити це через пункт пропуску «Краковець».