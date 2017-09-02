Держприкордонслужба: речницю «Руху нових сил» Саакашвілі не затримували

У Держприкордонслужбі заявляють, що не затримували прес-секретаря «Руху нових сил» Мар’яну Поштар.

«Ніхто нікого не затримував. Прикордонники виявили поблизу кордону невідому особу, яка несанкціоновано проводила фото і відео зйомку позицій на кордоні», – написав речник відомства Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що зараз проводяться командно-штабні навчання.

«Громадянці, а нею виявилася Мар’яна Поштар, пояснили порядок зйомок у контрольованому прикордонному районі та попросили на майбутнє узгоджувати свої дії у відповідності до вимог законодавства та Держприкордонслужби», – додав Слободян.

Раніше у партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявили про затримання прес-секретаря політичної сили Мар’яни Поштар біля кордону з Польщею.

Перед цим сьогодні, 2 вересня, вранці Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook про затримання свого брата. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв’язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.

Згодом депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Давида Саакашвілі, заявив, що брата колишнього голови Одеської ОДА відпустили з приміщення Державної міграційної служби.

За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.