«Рух нових сил» Саакашвілі заявляє про затримання прес-секретаря партії

У партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі заявляють про затримання прес-секретаря політичної сили Мар’яни Поштар.

Як повідомляє прес-служба партії, її затримали біля кордону з Польщею.

«Кілька хвилин тому прес-секретарку Р уху затримали біля кордону з Польщею за те, що вона сфотографувала живий кордон з прикордонників, який нагнали для того, щоб вони не пустили у країну Михайла Саакашвілі», – йдеться в повідомленні.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Сьогодні, 2 вересня, вранці Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook про затримання свого брата. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв’язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.

Згодом депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Давида Саакашвілі, заявив, що брата колишнього голови Одеської ОДА відпустили з приміщення Державної міграційної служби.

За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.